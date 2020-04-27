Як Астаф'єва з зухвалим декольте дрова рубала. ВІДЕО

Модель і співачка Даша Астаф’єва взялася за сокиру.

Красуня у легкій чорній сукні та шкіряних рукавицях нарубала дров, позуючи на камеру.

Фото та выдео з сокирою було зроблене для бренду Chloe

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 27 Апр 2020 в 12:57 PDT

До речі, ще до карантину Даша встигла попозувати голою на львівському балконі.

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