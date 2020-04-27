Як Астаф'єва з зухвалим декольте дрова рубала. ВІДЕО
27 квітня 2020, 16:03
Модель і співачка Даша Астаф’єва взялася за сокиру.
Красуня у легкій чорній сукні та шкіряних рукавицях нарубала дров, позуючи на камеру.
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До речі, ще до карантину Даша встигла попозувати голою на львівському балконі.
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