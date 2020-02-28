Гола Астаф’єва у ковдрі посвітила грудьми з балкона
28 лютого 2020, 12:45
Наприкінці зими співачка і модель Даша Астаф’єва вирішила потішити прихильників новими чуттєвими фото.
У тандемі з фотографинею Сонею Плакидюк Даша наробила чорно-білих кадрів на балконі.
На деяких світлинах вона зовсім гола, загорнута в білу ковдру. На інших Даша у чорному спідньому та з пляшкою ігристого.
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