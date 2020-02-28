Гола Астаф’єва у ковдрі посвітила грудьми з балкона

Наприкінці зими співачка і модель Даша Астаф’єва вирішила потішити прихильників новими чуттєвими фото.

У тандемі з фотографинею Сонею Плакидюк Даша наробила чорно-білих кадрів на балконі.

На деяких світлинах вона зовсім гола, загорнута в білу ковдру. На інших Даша у чорному спідньому та з пляшкою ігристого.

Оце так пощастило мешканцям будинку навпроти

Цікаво, чи хтось із вулиці помітив оголену Дашу на балконі

А це вже інше вікно і місце

Давненько Астаф'єва не оголювалася

Цим фото хочеться нагадати, що сьогодні п'ятниця :)

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