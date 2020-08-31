Lady Gaga в химерних масках та Сайрус на диско-кулі: як минула церемонія MTV VMA в умовах пандемії

30-го серпня в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards, де в списку переможців опинилися Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Lady Gaga, Jonas Brothers та Cardi B.

Урочиста подія вперше за всі роки свого існування пройшла в умовах пандемії: з максимальним дотриманням соціальної дистанції, максимально віртуалізованими номерами та без публіки.

Деякі артисти виступали в масках, зокрема Lady Gaga змінила їх кілька, зробивши частиною своїх, як завжди, епатажних аутфітів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2020 р. о 4:53 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2020 р. о 8:38 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2020 р. о 8:39 PDT

Переглянути цей допис в Instagram ⚔️ #VMAs 💓 Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2020 р. о 8:39 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2020 р. о 8:40 PDT

Як пише US Magazine, не забули зірки й ушанувати медиків, які перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом. А розпочався вечір зі згадки про актора Чедвіка Боумана, який днями пішов із життя.

Одними з найяскравіших перформансів цьогорічної MTV VMA став виступ Майлі Сайрус, яка політала на диско-кулі, нагадавши славнозвісний кліп "Wrecking Ball", та попурі в виконанні Lady Gaga й Аріани Гранде.

До слова, з першою спільною перемогою можна привітати Меган Фокс та її нового хлопця Machine Gun Kelly. Його кліп "Bloody Valentine", в яком знялася актриса, отримав нагороду як "Найкраще альтернативне відео".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений the Blonde Don (@machinegunkelly) 30 Сер 2020 р. о 5:35 PDT

Нагадаємо, чимало світових зірок та селебрітіз фінансово долучилися до боротьби з пандемією коронавірусу.

Відео з YouTube