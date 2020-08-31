Lady Gaga в химерних масках та Сайрус на диско-кулі: як минула церемонія MTV VMA в умовах пандемії
30-го серпня в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards, де в списку переможців опинилися Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Lady Gaga, Jonas Brothers та Cardi B.
Урочиста подія вперше за всі роки свого існування пройшла в умовах пандемії: з максимальним дотриманням соціальної дистанції, максимально віртуалізованими номерами та без публіки.
Деякі артисти виступали в масках, зокрема Lady Gaga змінила їх кілька, зробивши частиною своїх, як завжди, епатажних аутфітів.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Як пише US Magazine, не забули зірки й ушанувати медиків, які перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом. А розпочався вечір зі згадки про актора Чедвіка Боумана, який днями пішов із життя.
Одними з найяскравіших перформансів цьогорічної MTV VMA став виступ Майлі Сайрус, яка політала на диско-кулі, нагадавши славнозвісний кліп "Wrecking Ball", та попурі в виконанні Lady Gaga й Аріани Гранде.
До слова, з першою спільною перемогою можна привітати Меган Фокс та її нового хлопця Machine Gun Kelly. Його кліп "Bloody Valentine", в яком знялася актриса, отримав нагороду як "Найкраще альтернативне відео".
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, чимало світових зірок та селебрітіз фінансово долучилися до боротьби з пандемією коронавірусу.
Відео з YouTube