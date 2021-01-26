Спека серед зими: 55-річна Ліз Херлі розчахнула шубу й посвітила голими грудьми. ФОТО
Вівторок, 26 січня 2021, 10:27
Британська актриса Елізабет Херлі порадувала шанувальників черговим пікантним фото. 55-річна зірка у трусиках та шубі попозувала на тлі засніженого саду.
"Як я могла втриматися?", - зізналася Ліз.
Нагадаємо, якщо вірити Херлі, то секрет дівочої фігурки - це йога і простенькі вправи для рук та пресу. Також акторка не приховує, що вдається до ін'єкцій ботоксу в чоло.
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