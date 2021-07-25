Брітні Спірз у самих шортиках епатувала мережу голими цицями. ФОТО

Американська співачка Брітні Спірз, котра висунула ультиматум: або її випускають із-під батькової опіки, або вона не вернеться на сцену, продовжує свої зухвалі витівки в мережі.

39-річна зірка, котрій, схоже, вдається самостійно вести Instagram, попозувала топлес, заледве прикривши найпікантніше.

Як вам таке, опікуни? фото з instagram спірз

Спірз вимагає, щоби суд повернув їй право розпоряджатися її грошима та життям. Артистка хоче вийти заміж та народити дитину

Нагадаємо, нещодавно Бріт вибачилася перед фанами за те, що так довго прикидалася, нібито в неї все чудово. Як пояснила зірка, їй було соромно розказувати правду. Тепер же вона прагне повернути собі своє життя, але поки що безуспішно.

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