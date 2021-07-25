Брітні Спірз у самих шортиках епатувала мережу голими цицями. ФОТО
25 липня 2021, 11:07
Американська співачка Брітні Спірз, котра висунула ультиматум: або її випускають із-під батькової опіки, або вона не вернеться на сцену, продовжує свої зухвалі витівки в мережі.
39-річна зірка, котрій, схоже, вдається самостійно вести Instagram, попозувала топлес, заледве прикривши найпікантніше.
Нагадаємо, нещодавно Бріт вибачилася перед фанами за те, що так довго прикидалася, нібито в неї все чудово. Як пояснила зірка, їй було соромно розказувати правду. Тепер же вона прагне повернути собі своє життя, але поки що безуспішно.
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