Брітні Спірз звернулася до фанів: Прошу пробачення за те, що вдавала, ніби в мене все добре

Американська співачка Брітні Спірз, чий виступ у суді в справі щодо опікунства спричинив у мережі ефект вибуху бомби, звернулася до своїх шанувальників.

39-річна зірка перепросила за те, що роками приховувала, на яке жахіття обернулося її життя.

Брітні запостила в Instagram відомий вислів Альберта Ейнштейна: "Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм більше казок".

Брітні Спірз вирішила вибачитися перед шанувальниками за те, що не була з ними щира фото з instagram спірз

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"...Гадаю, усім нам як людям кортить казкового життя, і з того, що я постила в мережі... моє життя видавалося вельми чудовим... Думаю, саме цього всі ми прагнемо! Це була одна з найкращих рис моєї матері... коли я була мала, яким би гівняним не був день... заради мене та моїх брата з сестрою вона завжди вдавала, ніби все гаразд", - написала Спірз.

Співачка знає, що тепер, прочитавши шокуючі новини про неї в ЗМІ, шанувальники зрозуміли, що "казка", яку вона їм демонструвала, була брехнею.

"Я прошу вибачення за те, що вдавала, ніби в мене все добре, протягом останніх двох років... Я так робила через мою гордість, і мені було соромно розказувати про те, що зі мною відбувалося", - пояснила вона.

Казка, яку демонструвала співачка в Instagram, насправді була жахіттям

Зі слів Брітні, від того, що її Instagram був веселим, і вона прикидалася, ніби в неї все чудово, їй було трохи легше.

За лічені години допис артистки набрав понад мільйон лайків. Підписники дякують їй за правду, бажають бути сильною та не здаватися.

Нагадаємо, шанувальники Спірз уже давно підозрювали, що через свій фотоблог із химерними фото, відео та дописами співачка насправді надсилає світові сигнал SOS. Віддані фани навіть виходили на вуличні пікети, вимагаючи свободи для Брітні.

Брітні Спірз на церемонії "Греммі", 2002-ий. Через кілька років життя співачки злетить із рейок...

До слова, свою підтримку артистці вже висловило чимало зірок, зокрема Мерая Кері та Сара Джессіка Паркер, пише ВВС.

"Незалежно від нашого минулого, хорошого чи поганого, байдуже як давно це було... те, що відбувається з нею, просто неправильно. Жодну жінку не має бути обмежено в прийнятті рішень щодо її власного тіла... Нікого та ніколи не мають утримувати проти волі.... та ніхто не мусить просити дозволу, щоби користатися тим, заради чого він так тіжко працював", - написав у Twitter Джастін Тімберлейк, надіславши своїй колишній дівчині любов та підтримку від свого імені та імені своєї дружини Джессіки Біл.

Нагадаємо, Бітні Спірз, чиї статки оцінюють в 60 мільйоінів доларів, уже 13 років перебуває під опікою та не має права розпоряджатися власними грошима та життям. Співачка прагне свободи, хоче вийти заміж за свого бойфренда Сема Асгарі та народити третю дитину.

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