Суд залишив батька Брітні Спірз її опікуном

Американська співачка Брітні Спірз, наважившись особисто виступити в суді проти свого батька Джеймі, сподівалася нарешті отримати омріяну свободу. Але цього не сталося.

Суддя Бренда Пенні залишила Джеймі Спірза опікуном 39-річної артистки.

Чоловік продовжить керувати статками зіркової доньки, разом із незалежною організацією Bessemer Trust, пише Entertainment Tonight.

Брітні Спірз залишили під опікою батька фото з instagram спірз

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За Брітні та її адвокатами залишається право продовжувати добиватися усунення Джеймі від опікунства та припинення опікунства над співачкою в цілому.

Батько Спірз, зі свого боку, днями офіційно закликав суд перевірити "серйозні звинувачення", висунуті його дочкою, чи насправді вона піддається примусовому лікуванню, і чи обмежуються її права.

Чоловік припускає, що винна у "труднощах та стражданнях" Брітні менеджерка Джоді Монтгомері, яка відповідає не за фінансові, а за "особисті" питання опіки над артисткою. Він же всім цим "глибоко засмучений".

Джоді, зі свого боку, підкреслила, що всі рішення команди опікунів щодо зірки обов'язково схвалювалися або відхилялися Джеймі, пише People. Також вона наголосила, що виходити заміж співачці ніхто жодним чином не забороняв. І взагалі Монтгомері підтримує план поступового виходу Спірз із-під опіки та бажає їй подальшого покращення самопочуття.

Нагадаємо, Брітні, яка вже 13 років перебуває під опікою, благала суд "повернути їй її життя".

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