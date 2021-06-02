"Леді та джентльмени, ось моя дупа": 39-річна Спірз зняла черговий химерний танок

Американська співачка Брітні Спірз, яка не збирається вертатися на сцену, поки суд не випустить її з-під опіки батька, продовжує влаштовувати шоу в своєму Instagram.

39-річна зірка зняла чергове відео зі своїм танцем. А ще наробила фото, щоби шанувальники змогли роздивитися її п'яту точку.

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"Я знаю, фото трохи розмазані, але мій телефон рухався, ось чому так! Я зняла це вчора заради розваги... Я ніколи не показую мою дупу в Instagram, і ні... на мені немає трусиків! Що ж... леді та джентльмени, ось моя дупа! Насолоджуйтеся!", - написала Бріт.

Брітні влаштувала черговий перформанс у мережі

Важливий момент: під купальником у артистки нема трусів

Здається, хтось уже дуже заскучав за сценою...

Фото та відео Спірз за пів доби переглянули вже по кількасот тисяч разів.

Нагадаємо, однією з причин, чому артистка так прагне здобути свободу, є те, що батько, Джеймі Спірз не дозволяє їй вийти заміж за фітнестренера Сема Асгарі. Молодик же свого потенційного тестя вважає "повним х*йлом".

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