Аб'юз, одурманювання ліками та примусова контрацепція: шокуючий виступ Спірз у суді

Американська співачка Брітні Спірз виступила в Лос-Анджелеському суді, закликавши дати їй свободу після 13 років перебування під опікою. Емоційна промова артистки тривала близько 20 хвилин, і в ній пролунали справді шокуючі речі.

Так 39-річна співачка заявила, що почувається полонянкою, що її змушують виступати та заробляти гроші, розпоряджатися якими вона не має права. Спірз дають ліки, від яких вона мов п'яна, і застосовують щодо неї примусову контрацепцію.

Брітні Спірз 39 років. Останні 13 вона перебуває під опікою свого батька фото з instagram спірз

"Я просто хочу повернути собі своє життя", - наголосила Брітні.

Ключові фрагменти її виступу наводять The Guardian, Page Six та NBC News.

"Я брехала та розказувала всьому світові, що я в порядку, і що я щаслива... Я перебувала в стані шоку. Я травмована... Але тепер я кажу вам правду. Отже, я не щаслива. Я не можу спати, - зізналася Спірз.

Брітні заявила, що "заслуговує на те, щоби мати життя". Співачка хоче вийти заміж та народити дитину, але їй у такому праві було відмовлено.

"Зараз у мене всередині встановлений... (внутрішньоматковий контрацептив), щоби я не вагітніла. Я хотіла, щоби його вийняли, щоби я могла спробувати завести ще одну дитину, але моя так звана команда не пустила мене до лікаря, щоби його вийняти, оскільки вони не бажають, щоби я мала дітей", - розповіла артистка.

Статки Спірз оцінюються в 60 мільйонів доларів. Артистка позбавлена права ними керувати, а також приймати важливі рішення щодо свого особистого життя та здоров'я

Артистка наголосила, що її батько Джеймі "на 100% отримує задоволення від того, що має контроль над своєю донькою та може завдавати їй болю". Брітні заявила, що чоловік карав її за невиконання його вимог, та порівняла себе з жертвою торгівлі людьми. Ба більше, вона навіть не знала, що має право звернутися до суду.

"Я довго не приходила в суд, бо не відчувала, що мене чують бодай на якомусь рівні", - зазначила вона.

"...Моє цінне тіло, яке працювало на мого батька протягом останніх чортових 13 років, намагаючись бути такою хорошим та гарненьким... Мені сказали, що штат Каліфорнія дозволив моєму некомпетентному батькові заволодіти його донькою - він взаємодіє зі мною лише якщо я з ним працюю - вони сіли та дозволили йому так зі мною чинити? Людям, на яких я працювала, дали забагато контролю", - підкреслила артистка.

"Я не мушу перебувати під опікою, якщо я можу працювати, заробляти гроші, працювати на себе та платити іншим людям. Це безглуздо. Закони повинні бути змінені", - наголосила вона.

Співачка відмовляється повертатися на сцену в якості "чиєїсь рабині"

Зі слів Брітні, коли кілька років тому вона відмовилася від додаткових виступів у Лас-Вегасі, її психотерапевт заявив, що вона "не співпрацює", та замінив її звичні ліки на препарат літію. Від нього вона стала почуватися зле.

"Я почувалася п'яною. Я навіть не була в змозі підтримувати бодай якусь розмову з мамою чи татом... моя сім'я нічого не вдіяла", - поділилася Спірз.

Суддя Бренда Пенні після виступу Спірз відзначила, що її слова були "відважними". Вона сказала, що адвокат Брітні Спірз тепер може подати офіційне прохання про пропинення опікунства над співачкою.

Чи отримає зірка свободу?

Адвокат батька артистки від його імені запевнив, що Джеймі "шкода бачити, що його донька страждає та відчуває такий біль".

"Містер Спірз любить свою доньку та дуже за нею сумує", - переказав адвокат.

Нагадаємо, в 2019-му році Брітні заявила, що батько проти її волі запроторив її до психіатричної лікарні. Те, що відбувається з зіркою в останні роки, тривожило і її маму Лінн, котрій відмовляли в інформації щодо лікування та фінансових справ доньки.

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