Морозюк у спідньому замислилася про "мотивуючу х*йню"
Середа, 3 листопада 2021, 14:20
Блогерка Ірина Морозюк розкритикувала модні тренінги з "мотивуючої х*йні", які не помагають будувати гармонійні стосунки в парі, а навпаки, роблять дівчат примітивними і тупими.
Своїми думками колишня дружина футболіста Миколи Морозюка поділилася в Instagram, принагідно записавши сексі-відео.
Як відомо, сама Іра цілком могла би випустити авторський курс про те, як розлучитися так, щоби залишитися з ексом у добрих стосунках, і він ще й продовжував тебе утримувати.
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Нагадаємо, в серпні Морозюк відсвяткувала свій 32-ий день народження.
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