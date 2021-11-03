Морозюк у спідньому замислилася про "мотивуючу х*йню"

Блогерка Ірина Морозюк розкритикувала модні тренінги з "мотивуючої х*йні", які не помагають будувати гармонійні стосунки в парі, а навпаки, роблять дівчат примітивними і тупими.

Своїми думками колишня дружина футболіста Миколи Морозюка поділилася в Instagram, принагідно записавши сексі-відео.

Дівчата, слухайте, що вам Іра розкаже...

Як відомо, сама Іра цілком могла би випустити авторський курс про те, як розлучитися так, щоби залишитися з ексом у добрих стосунках, і він ще й продовжував тебе утримувати.

Жодної "мотивуючої х*йні"

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Нагадаємо, в серпні Морозюк відсвяткувала свій 32-ий день народження.

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