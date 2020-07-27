Морозюк прокоментувала "примирення" з ексчоловіком: Мене аж бомбить

Після того, як Ірина Морозюк показала у своїх сторі, що провела кілька днів турецького відпочинку разом із колишнім чоловіком, її підписники поділилися на два табори.

Одні вже вітають Морозюків із примиренням, а інші звинувачують у фіктивному розставанні заради хайпу.

Тож Іра написала пост, у якому не стримувала свого обурення.

"…Я в черговий раз переконуюся у зіпсованості людства! Мене прямо бомбить! Які, бл*ть, стосунки ви хочете бачити?! Напевно, щоб я писала пости про те, який у мене був козел, як я витратила на нього найкращі роки, а він паскуда такий? Як я плачу на камеру і прошу зібрати мені гроші на шматок хліба? Або знімаю відео, як ночую на вокзалі? Інакше ж бути не може, так? Ви їб@нулися?", - розізлилася Морозюк.

Морозюк, до речі, досі не уточнювала, чи розійшлися вони з Миколою офіційно

"Це людина, з якою я прожила 9 років! Народила прекрасного сина, провела одні з найщасливіших днів! Невже це все забувається після розставання?! Чому люди такі, сука, гнилі?! І для них є нормою ху*бленіти найближчих людей після розриву взаємин, а нормальне, близьке, дружнє і рідне ставлення - чимось із норми виходить?!" - обурилася Ірина.

Також підписників Морозюк непокоїть, на які гроші вона живе.

"На насмоктані, мать вашу! При чому задають це питання чоловіки, свідомо позиціонуючи себе так, що якщо ми розлучилися – їб*сь собі як хочеш?!" - заявила вона.

Тобто Микола Морозюк забезпечує не лише свого сина, а і його матір?

"Якщо ми проводимо час разом і не кидаємо вази одне в одного, то це зовсім нічого не означає! Окрім поваги, любові і вдячності! І це нормально, а не все те, до чого звикли деградуючі, озлоблені істоти, які називають себе гомо сапієнс!" - наголосила Іра.

Морозюк чекає на нове кохання

Нагадаємо, про те, що вони з Миколою вже давно не разом, Ірина повідомила у травні.