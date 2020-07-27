Морозюк прокоментувала "примирення" з ексчоловіком: Мене аж бомбить
Після того, як Ірина Морозюк показала у своїх сторі, що провела кілька днів турецького відпочинку разом із колишнім чоловіком, її підписники поділилися на два табори.
Одні вже вітають Морозюків із примиренням, а інші звинувачують у фіктивному розставанні заради хайпу.
Тож Іра написала пост, у якому не стримувала свого обурення.
"…Я в черговий раз переконуюся у зіпсованості людства! Мене прямо бомбить! Які, бл*ть, стосунки ви хочете бачити?! Напевно, щоб я писала пости про те, який у мене був козел, як я витратила на нього найкращі роки, а він паскуда такий? Як я плачу на камеру і прошу зібрати мені гроші на шматок хліба? Або знімаю відео, як ночую на вокзалі? Інакше ж бути не може, так? Ви їб@нулися?", - розізлилася Морозюк.
"Це людина, з якою я прожила 9 років! Народила прекрасного сина, провела одні з найщасливіших днів! Невже це все забувається після розставання?! Чому люди такі, сука, гнилі?! І для них є нормою ху*бленіти найближчих людей після розриву взаємин, а нормальне, близьке, дружнє і рідне ставлення - чимось із норми виходить?!" - обурилася Ірина.
Також підписників Морозюк непокоїть, на які гроші вона живе.
"На насмоктані, мать вашу! При чому задають це питання чоловіки, свідомо позиціонуючи себе так, що якщо ми розлучилися – їб*сь собі як хочеш?!" - заявила вона.
"Якщо ми проводимо час разом і не кидаємо вази одне в одного, то це зовсім нічого не означає! Окрім поваги, любові і вдячності! І це нормально, а не все те, до чого звикли деградуючі, озлоблені істоти, які називають себе гомо сапієнс!" - наголосила Іра.
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Я давно хотела написать этот пост , но сейчас прям на одном дыхании. Это все благодаря вам 😁 Речь пойдет об отношениях после расставания и разводах. У меня в Директе люди поделились на 2 группы : - Одни поздравляют с нашем примирением - Другие обвиняют в фиктивном расставании ( ради Хайпа) И тут я в очередной раз убеждаюсь об испорченности человечества! Меня прям бомбит! Каких , бл*ть , отношения вы хотите видеть ?! Наверно чтобы я писала посты о том , какой у меня бывший козел , как я потратила на него лучшие годы , а он паскуда такой ?Как я плачу на камеру и прошу собрать мне деньги на кусок хлеба ? Или снимаю видео как ночую на вокзале ? Иначе ж быть не может , да ? Вы еб@нулись ? Это человек , с которым я прожила 9 лет ! Родила прекрасного сына, провела одни из самых счастливых дней ! Неужели это все забывается после расставания ?! Почему люди такие , сук@ , гнилые?! И для них является нормой хуебленить самых близких людей , после разрыва отношений , а нормальное , близкое, дружеское и родное отношение - чем то из норм выходящим ?! . На какие ты Ира деньги живешь ?! -На насосаные, мать вашу! При чем задают вопрос мужчины 🙆🏼♀️ заведомо позиционируя себя так , что если мы расстались .. еби*ь себе как хочешь ?! Что снимает с них статус мужчины впредь , как по мне !!! Если мы проводим время вместе и не бросаем вазы в друг друга , то это ровным счётом ничего не значит ! Кроме как уважения, любви и благодарности! И это нормально , а не все то , к чему привыкли деградирующие , озлобленные существа называющие себя гомо сапиенс! . А если вы мне будете писать о том , что бывают разные ситуации в отношениях , где бьют , изменяют и прочее дерьмо .. и как после того , как вы терпели много лет оскорбления, унижения можно сохранить добрые отношения, так это вопрос уже лично к вам ! Какого х*я вы столько терпели всю эту чепуху?! И лечиться надо вам ! Если уж так насрали на свою личность и столько времени позволяли себе быть униженной , обиженной жертвой 🙌🏽
Нагадаємо, про те, що вони з Миколою вже давно не разом, Ірина повідомила у травні.