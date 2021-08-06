Морозюк із нагоди 32-річчя еротично повзала коло басейну. ВІДЕО
6 серпня 2021, 17:16
Ексдружина футболіста Миколи Морозюка, блогерка Ірина Морозюк 5-го серпня відсвяткувала свій 32-ий день народження.
Віддячити всім за привітання, які кралечка отримала в цей день, вона вирішила в оригінальний та ефектний спосіб.
Слова подяки та відео, на якому вона звабливо вигинається коло басейну, Іра запостила в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, Морозюк називає себе відьмою. І не лише тому, що може їсти все що схоче та не гладшати.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Дупа натуральна, цицьки – ні": Морозюк чесно розказала про свої принади
Циці – 5 тисяч євро, губи – 300: Морозюк підрахувала, скільки коштує "модна дівчинка"
"Незайманка, мілфа, шльондра - це неважливо": Морозюк пояснила, чому ексчоловік утримує її після розлучення
Приєднуйтесь до дискусії