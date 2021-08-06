Морозюк із нагоди 32-річчя еротично повзала коло басейну. ВІДЕО

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка, блогерка Ірина Морозюк 5-го серпня відсвяткувала свій 32-ий день народження.

Віддячити всім за привітання, які кралечка отримала в цей день, вона вирішила в оригінальний та ефектний спосіб.

Іменинницю завалили подарунками, квітами та привітаннями

Слова подяки та відео, на якому вона звабливо вигинається коло басейну, Іра запостила в Instagram.

Морозюк виповнилося 32

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Нагадаємо, Морозюк називає себе відьмою. І не лише тому, що може їсти все що схоче та не гладшати.

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