Стужук у купальнику розповіла, де отримує душевні оргазми

Блогерка Софія Стужук посвітила тілом у черговому зухвалому купальнику та принагідно вирішила обговорити з шанувальниками важливу тему: душевні оргазми.

Що воно таке, жіночка написала у своєму Instagram.

"А вам знайоме відчуття, коли оргазм душі?", - поцікавилася 26-річна Соня.

Стужук показалася на черговому відпочинку, в черговому сексі-купальнику фото з instagram стужук

Як пояснила Стужук, це відчуття дарують їй подорожі. Зі слів блогерки, вона вже й порахувати не може, скільки разів кудись літала за останні сім років, і щоразу це - "кайф".

"Подорожі - це не лише зміна обстановки та звичної картинки. Але і класний інструмент саморозвитку. По-перше, вони не можуть не розвивати. Коли знайомишся з новим: із новими людьми, новою культурою, новими краєвидами, новою активністю... По-друге, ці внутрішні відчуття задоволення, радості, щастя так і наповнюють тебе. Дають такий розвиток душі. І не потрібні жодні медитації", - запевнила Софія.

Це вона "оргазмує" в Домінікані

"Я щоразу, зустрічаючись із новими краєвидами, отримую душевні оргазми, я присягаюся. Особливо десь із висоти. Обожнюю красу природи", - додала вона.

До кінця 2021-го року Стужук планує здійснити принаймні ще дві поїздки.

Софія називає подорожі інструментом для саморозвитку

Нагадаємо, багатодітна блогерка вважає, що мамам неодмінно варто відпочивати й у чайлдфі-форматі, не тягаючи з собою всюди нащадків.

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