Стужук показала себе в підлітковому віці. ФОТО
27 серпня 2021, 17:15
26-річна блогерка Софія Стужук, яка зовсім нещодавно зробила пластичні операції на обличчі, показала себе у шкільні роки.
Соня зустрілася зі своєю давньою подружкою Анастасією і вирішила згадати, як вони виглядали підлітками та студентками.
У сторі Instagram Стужук запостила кілька фото, на яких вона ще зі своїми природними рисами обличчя і тонесенькими бровами.
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