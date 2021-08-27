Стужук показала себе в підлітковому віці. ФОТО

26-річна блогерка Софія Стужук, яка зовсім нещодавно зробила пластичні операції на обличчі, показала себе у шкільні роки.

Соня зустрілася зі своєю давньою подружкою Анастасією і вирішила згадати, як вони виглядали підлітками та студентками.

У сторі Instagram Стужук запостила кілька фото, на яких вона ще зі своїми природними рисами обличчя і тонесенькими бровами.

Софія праворуч

Стужук уже тоді виглядала упевненою у собі

Дівчата ще у школі робили дак-фейс

А це Софія і Настя зараз

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