"Не всюди треба тягати з собою": Стужук у купальнику поміркувала про законність відпочинку без дітей

Багатодітна блогерка Софія Стужук зізналася, що ще рік тому не уявляла собі відпочинку без сина та доньок. Тепер же вона пречудово провела час без малечі на Мальдівах.

Свою думку про чайлдфрі-поїздки вона висловила в Instagram, поділившись фото в купальнику.

Софія відпочила на Мальдівах у чайлдфрі-форматі фото з instagram стужук

"Відпочивати без дітей узагалі законно? Еще рік тому я би сказала, що ні. Взагалі не уявляла собі, що так можна, і не очікувала, що зможу собі дозволити", - написала Соня.

Реклама:

"Але виявляється, коли ти мама, можна по-різному, тому що ти не лише мама. Ну не всюди треба тягти з собою дітей і "для себе" точно має бути присутнє", - запевнила вона.

Багатодітна блогерка раніше не дозволяла собі таких канікул

Стужук наголосила, що це не означає, що вона не сумує за дітьми. Попереду в них дві спільні поїздки на море. Коли ж Стужук нема вдома, вона зідзвонюється з 5-річним Девідом, 3-річною Лолітою та півторарічною Олівією й обов'язково щоразу привозить їм подаруночки.

"Чи страждають малюки без мами? Ні. Довкола них любов та турбота, вони в побуті, в своїх звичних обставинах, ходять у садочок та на зайняття, купаються в басейні. Я постаралася їм забезпечити максимальний комфорт та безпеку", - підреслила Софія.

Із трьома дітьми в відпустці, звісно, так не почіллиш...

Як відомо, батько Девіда, Лоли та Олівії, блогер Дмитро Стужук помер від COVID-19 у жовтні минулого року.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Обов’язково народжу ще": Стужук показала зворушливі кадри своїх домашніх пологів

"Сексуальна мамка" Стужук посвітила лобком на обкладинці Playboy