Гаряча мамка: MamaRika показалася топлес у самих трусиках
20 листопада 2021, 09:28
Співачка MamaRika, яка в серпні вперше стала мамою, епатувала шанувальників зухвалим селфі. "Мамка", як називає себе артистка, попозувала в самих трусиках, похизувавшись стрункою фігуркою і засвітивши трохи циць.
У коментарях 32-річна Настя звично, однією лівою відбивається від поборників моралі. Так, на запитання, чи дозволяє їй чоловік постити такі фото, зірка запевнила, що "змушує".
Нагадаємо, вже через півтора місяця після пологів MamaRika змогла влізти в свій найменший купальник. Співачка відверто ділилася своїми секретами повернення колишньої фізичної форми.
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IDEALMEDIA
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