Гаряча мамка: MamaRika показалася топлес у самих трусиках

Співачка MamaRika, яка в серпні вперше стала мамою, епатувала шанувальників зухвалим селфі. "Мамка", як називає себе артистка, попозувала в самих трусиках, похизувавшись стрункою фігуркою і засвітивши трохи циць.

У коментарях 32-річна Настя звично, однією лівою відбивається від поборників моралі. Так, на запитання, чи дозволяє їй чоловік постити такі фото, зірка запевнила, що "змушує".

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Нагадаємо, вже через півтора місяця після пологів MamaRika змогла влізти в свій найменший купальник. Співачка відверто ділилася своїми секретами повернення колишньої фізичної форми.

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