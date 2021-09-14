"Рівно 1,5 місяця після пологів": MamaRika показалася в своєму найменшому купальнику. ФОТО

Співачка MamaRika, яка на початку серпня народила первістка шляхом кесаревого розтину, поділилася радісною новиною: лікарі нареші дозволили їй купатися в басейні.

Із цієї нагоди Анастасія показалася в купальнику в Instagram та розказала, як просуваються справи з її поверненням у форму.

Півтора місяця тому співачка стала мамою фото з instagram mamarika

"...Я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник", - похвалилася артистка.

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Настя напрочуд швидко повертається до своєї "довагітної" форми

"Щоденні процедури, які я роблю САМА, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили - планую поступово вриватись. Звичайно, ще є багато над чим працювати, і моє тіло ще не прийшло в мою ідеальну форму.По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі - більше", - пообіцяла вона.

Спонсор пишного бюсту MamaRika - один маленький хлопчик

Нагадаємо, фанати досі не знають, як же Настя та її чоловік Сергій Середа назвали первістка. За часів вагітності від зірки лунали такі варіанти як Дамір та Артур, але точно не Сергій.

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