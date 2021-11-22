56-річна супермодель Пауліна Порізкова потроллила ейджистів своїм голим ФОТО

Модель та акторка чеського походження Пауліна Порізкова відповіла одному зі своїх підписників на критику її світлин і способу життя. Коментатор дорікнув 56-річній красуні, мовляв, їй уже варто "перестати поводитися як 16-річна".

"У вашому віці вже треба купатися в любові дітей та онуків, а не подорожувати світом і виставляти себе напівголою", - написав чолов'яга Пауліні.

Пауліна Порізкова написала великий пост у Instagram, поділившись фото "ню" фото з instagram порізкової

"Переїдьте ближче до дітей та онуків, пустіть коріння, купіть собі гарний дім, хай він буде гостинним для ваших дітей та онуків, почніть жити для інших", – порадив він.

Модель не забарилась з відповіддю, виклавши повністю оголене фото.

"Мені 56 років. Я живу своїм найкращим життям. Після того, як я все життя піклувалася про інших, я нарешті займаюся собою. Звісно, я також можу плести, займатися випічкою та грітися в теплій атмосфері моєї родини, в тих рідкісних випадках, коли вони мене потребують. Але ще я можу грітися в променях тропічного сонця, обіймах коханого чоловіка чи світлі софітів Luigi та Iango (дует фешн-фотографів, авторів цього фото – ред.)", – написала Порізкова.

Пауліно, час подорослішати! Але краще ні )

Вона наголосила, що публікує такі фото, адже нарешті добре почувається у своєму тілі. Зірка також розкритикувала ейджизм.

"Я роблю це, тому що ви бачите тисячі фото молодших жінок у тих самих ситуаціях. Ось що ви звикли бачити. Ніхто не каже їм одягатися. Тож скажіть, за яким стандартом можна дивитися на оголену тінейджерку, але не на зрілу жінку?", – сказала модель.

Коментатор Порізкової вважає, що моделі вже час жити для інших, а не для себе

"Жінці старшого віку дозволяється мудрість, гумор, терпіння - але не чуттєвість. Не сексуальність. Це величезне суспільне табу, і саме тому я пощу те, що пощу. Може, мені 56, але я настільки ж жінка, наскільки була нею тридцять років тому, насправді, я би навіть посперечалася: набагато більше жінка... Я можу постити це для вас. Але позую - для себе", - підсумувала Пауліна.

У Instagram модель показує свої робочі будні, спорт, подорожі, рідних, їжу та хатніх тваринок

А ще ось таке

Порізкова народилася в Чехословаччині. У віці 7 років дівчинка переїхала у Швецію. У 80-х в Парижі вона почала модельну кар’єру, ставши першою моделлю зі Східної Європи на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue. У 90-х Пауліна почала зніматися в кіно й на телебаченні. Зокрема вона була ведучою популярного шоу "Топ-модель по-американськи".

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