"Жінка-вилиці" Покрещук у спідньому показала чималі груди після чергової операції. ФОТО

Володарка найбільших у світі вилиць, українка Настя Покрещук поділилася оголеним селфі зі своїми підписниками в Instagram.

Блогерка позувала у самих лише трусах, прикривши довгим волоссям нещодавно збільшений бюст.

"І знову погладшала", – підписала фото Настя.

instagram: @_just_queen_

Зі слів самої блогерки, для досягнення бажаного результату знадобилось аж дві операції.

Такі груди Настя мала після першої операції instagram: @_just_queen_

Нагадаємо, зірка Instagram не приховує деталей своєї трансформації. Покрещук активно розповідає фоловерам про ліпосакцію, мамопластику й маніпуляції з обличчям.