"Жінка-вилиці" Покрещук у спідньому показала чималі груди після чергової операції. ФОТО
Середа, 24 листопада 2021, 12:50
Володарка найбільших у світі вилиць, українка Настя Покрещук поділилася оголеним селфі зі своїми підписниками в Instagram.
Блогерка позувала у самих лише трусах, прикривши довгим волоссям нещодавно збільшений бюст.
"І знову погладшала", – підписала фото Настя.
Зі слів самої блогерки, для досягнення бажаного результату знадобилось аж дві операції.
Нагадаємо, зірка Instagram не приховує деталей своєї трансформації. Покрещук активно розповідає фоловерам про ліпосакцію, мамопластику й маніпуляції з обличчям.
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