"Від природи була як хлопчик": українка з найбільшими в світі вилицями похвалилася новими грудьми

Епатажна блогерка Анастасія Покрещук, відома як власниця найбільших у світі вилиць, продовжує проводити "апгрейд" своєї зовнішності. Цього разу, за допомогою пластичних хірургів, вона отримала циці своєї мрії.

Результатом жінка похвалилася в Instagram.

Покрещук збільшила груди за допомогою імплантів

"800 cc замість 425сс😍🔥🔥 Такі й хотіла від початку, але оскільки я від природи була як хлопчик, в першу операцію влізла лише половина бажаного об'єму. Через рік шкіра розтяглася, і в мене вставили бажаний імплант", - розказала вона.

Оперували Анастасію в Стамбулі, заразом провівши ліпосакцію спини та ніг. Судячи зі сторіз, почувається вона цілком добре, навіть танцює та вживає алкоголь.

Блогерку прооперували кілька днів тому, в неї все добре

(Обережно, у відео - як завжди - присутня ненормативна лексика)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasiia👑 (@_just__queen_)

Нагадаємо, в березні Покрещук теж робили ліпосакцію, а прибраний жир вводили в "жопку".

Ліворуч - Анастасія в 21 рік

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Киянка з найбільшими у світі вилицями розказала, скільки витратила на пластичні операції

"Імплант 450 мл": Стужук продемонструвала свої груди через місяць після операції

"Не знала, чи прокинуся": Крук шокувала розповіддю про операцію з заміни грудних імплантів