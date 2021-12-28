"Дуже красива і худа": колишня Богдана показала сексі-ФОТО з нагоди дня народження
Колишня дівчина ексголови ОП Андрія Богдана, дизайнерка купальників Анастасія Слічна 28-го грудня святкує день народження.
І з цієї нагоди вона показала дуже спекотне фото себе з оголеними сідницями.
А ще Настя присвятила пост-привітання собі коханій.
Сьогодні можна ВСЕ! Тому що я – Іменинниця. Вмію жити і живу так, як хочу! Перестала морочитися думкою інших, розучилася довго ображатися, кажу те, що думаю, визнаю, що дуже красива і худа. Оточила себе тільки найкращими у світі людьми, намагаюся мовчати, якщо думку не питають, багато сміюся, танцюю і живу як останній раз. І мене не зупинити", - написала в Facebook Слічна.
Нагадаємо, у ЗМІ про Слічну почали писати після того, як стало відомо, що вона зустрічається з Богданом. Їхні стосунки тривали приблизно рік.
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