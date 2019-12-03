Слічна привітала "Супермена" Богдана з 43-річчям
Вівторок, 3 грудня 2019, 11:26
3-го грудня голові Офісу президента Андрію Богдану виповнилося 43 роки. І першою у мережі іменинника привітала його подруга Анастасія Слічна.
Дизайнерка запостила спільне з коханим фото та написала: "З Днем народження, мій Superman".
Президент Володимир Зеленський свою праву руку ще не вітав, принаймні у мережі.
Як відомо, у свої 43 Богдан вже має 4-х доньок від колишньої дружини, з якими його кохана Настя ладнає, наче старша подружка. Однак світлин з дітьми Андрій не показує.
Зате у його Facebook є фото з подорожей кількарічної давнини.
Фото з Facebook
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