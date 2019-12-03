Слічна привітала "Супермена" Богдана з 43-річчям

3 грудня 2019, 11:26

3-го грудня голові Офісу президента Андрію Богдану виповнилося 43 роки. І першою у мережі іменинника привітала його подруга Анастасія Слічна.

Дизайнерка запостила спільне з коханим фото та написала: "З Днем народження, мій Superman".

 
Кохана жінка вважає Богдана Суперменом, а чого досяг ти?

Президент Володимир Зеленський свою праву руку ще не вітав, принаймні у мережі.


 
Андрій має звання Заслуженого юриста України та є героєм купи фотожаб у мережі

Як відомо, у свої 43 Богдан вже має 4-х доньок від колишньої дружини, з якими його кохана Настя ладнає, наче старша подружка. Однак світлин з дітьми Андрій не показує.

Зате у його Facebook є фото з подорожей кількарічної давнини.

 
Між іншим, Богдан навчався у Львівському університеті і здобув кваліфікації економіста та юриста
 
А ще він дуже любить жартувати. Іноді навіть занадто
 
Тепер Богдан навряд чи дозволить собі викласти фото в шортиках з відпустки
 
 
Стиль Богдана теж є предметом обговорення у мережі
 
Подивимося, куди Андрій поїде кататися цієї зими. У 2017-му була Швейцарія
 
Супермен так Супермен
 
Ну, будьмо!
фото дмитра ларіна

Фото з Facebook


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