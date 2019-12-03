Слічна привітала "Супермена" Богдана з 43-річчям

3-го грудня голові Офісу президента Андрію Богдану виповнилося 43 роки. І першою у мережі іменинника привітала його подруга Анастасія Слічна.

Дизайнерка запостила спільне з коханим фото та написала: "З Днем народження, мій Superman".

Кохана жінка вважає Богдана Суперменом, а чого досяг ти?

Президент Володимир Зеленський свою праву руку ще не вітав, принаймні у мережі.

Як відомо, у свої 43 Богдан вже має 4-х доньок від колишньої дружини, з якими його кохана Настя ладнає, наче старша подружка. Однак світлин з дітьми Андрій не показує.

Зате у його Facebook є фото з подорожей кількарічної давнини.

Між іншим, Богдан навчався у Львівському університеті і здобув кваліфікації економіста та юриста

А ще він дуже любить жартувати. Іноді навіть занадто

Тепер Богдан навряд чи дозволить собі викласти фото в шортиках з відпустки

Стиль Богдана теж є предметом обговорення у мережі

Подивимося, куди Андрій поїде кататися цієї зими. У 2017-му була Швейцарія

Супермен так Супермен

Ну, будьмо! фото дмитра ларіна

Фото з Facebook