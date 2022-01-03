Собчак у лазні посвітила голою дупцею. ФОТО

Російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася у своєму Instagram пікантними знімками візиту до лазні.

"31-го я в лазню не ходжу, але 2-го – із задоволенням", – жартома написала вона, відсилаючись на культовий фільм "Іронія долі".

Якщо придивитися, задається, що Собчак купається у чані із глінтвейном фото instagram@xenia_sobchak

На фото Ксюша, позуючи голяка у чані, засвітила сідниці. І якщо для лазні це нормально, то для Instagram – навряд. Принаймні, Мадонну за таке соцмережа змусила перезалити цілу фотосесію з сосками й дупою з-під ліжка.

Нагадаємо, у листопаді Собчак також демонструвала фігуру, правда у купальнику. Телеведуча разом із сином відпочивала у Дубаї.

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