Собчак у лазні посвітила голою дупцею. ФОТО
3 січня 2022, 10:46
Російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася у своєму Instagram пікантними знімками візиту до лазні.
"31-го я в лазню не ходжу, але 2-го – із задоволенням", – жартома написала вона, відсилаючись на культовий фільм "Іронія долі".
На фото Ксюша, позуючи голяка у чані, засвітила сідниці. І якщо для лазні це нормально, то для Instagram – навряд. Принаймні, Мадонну за таке соцмережа змусила перезалити цілу фотосесію з сосками й дупою з-під ліжка.
Нагадаємо, у листопаді Собчак також демонструвала фігуру, правда у купальнику. Телеведуча разом із сином відпочивала у Дубаї.
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