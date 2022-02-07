Lizzo голяка приголубила себе перед камерою та закликала любити без умов

Американська реперка Lizzo продовжує нести в маси меседж бодіпозитиву. 33-річна зірка, яка не приховує, що іноді використовує фотошоп, укотре оголилася перед камерою.

"Якщо любиш мене... то любиш усю мене. Не перебираєш та не обираєш", - написала артистка у Instagram.

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"Ми маємо безумовно любити інших, почавши з безумовної любові до самих себе. Приділіть сьогодні час тому, щоби подумати про умовності, які стримують нас так сильно, що позбавляють нас свободи щирої любові. Ви дійсно хочете, щоби вас це так сильно зв'язувало? Звільніть себе в любові. Ви заслуговуєте на це", - наголосила Lizzo.

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Як відомо, Lizzo регулярно займається спортом, бо хоче мати ідеальну фігуру.

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