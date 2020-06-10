"Я красива, я сильна": Lizzo показала, як тренується заради ідеальної фігури. ВІДЕО

Американська реперка Lizzo заявила, що вже п'ять років регулярно займається спортом. Її мета - мати ідеальне тіло, але ідеальне за її власними критеріями, а не за тими, які намагається їй нав'язати суспільство.

Відеонарізку зі своїх воркаутів вона показала в TikTok.

Lizzo вже 5 років займається спортом

"Якщо ви не фетшеймер (людина, яка намагається образити та принизити тих, хто, на її погляд, має зайву вагу)... тоді скролльте далі... що ж, тепер тут зібралися всі фетшеймери", - написала Lizzo.

"Отже, я регулярно тренуюся впродовж останніх п'яти років. Багатьох із вас може здивувати, що я не тренуюся, щоби мати ваш ідеальний тип фігури - я тренуюся, щоби мати мій ідеальний тип фігури. Знаєте, який? Це, бл*дь, нікого з вас не обходить, бо я красива, я сильна, я роблю свою справу", - наголосила артистка.

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В воркаутах Lizzo багато енергійних стрибків

Lizzo порадила всім критикам навчитися спершу озиратися на самих себе.

"Наступного разу, як вам захочеться підійти до когось та почати засуджувати, п'є він капустяний смузі чи їсть у McDonalds, займається спортом чи не займається спортом, як щодо того, щоби, бл*дь, поглянути на себе та потурбуватися про власне кляте тіло, оскільки здоров'я визначається не лише тим, як ви виглядаєте зовні", - зазначила зірка.

@lizzo if you’re not a fat shamer... keep scrolling... ok now that all the fat shamers are here 🧚🏾‍♀️✨ ♬ Buttercup - Jack Stauber

"Здоров'я - це те, що всередині, і багатьом із вас треба провести, бл*дь, внутрішню чистку", - додала вона.

Нагадаємо, стереотип, що жінки плюссайз тільки те й роблять, що вилежуються на диванах та їдять солодощі, неодноразово розвінчували моделі Тесс Холлідей та Ешлі Грем. Обидві вони - дуже спортивні жіночки.

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