"Я красива, я сильна": Lizzo показала, як тренується заради ідеальної фігури. ВІДЕО

Американська реперка Lizzo заявила, що вже п'ять років регулярно займається спортом. Її мета - мати ідеальне тіло, але ідеальне за її власними критеріями, а не за тими, які намагається їй нав'язати суспільство.

Відеонарізку зі своїх воркаутів вона показала в TikTok.

"Якщо ви не фетшеймер (людина, яка намагається образити та принизити тих, хто, на її погляд, має зайву вагу)... тоді скролльте далі... що ж, тепер тут зібралися всі фетшеймери", - написала Lizzo.

"Отже, я регулярно тренуюся впродовж останніх п'яти років. Багатьох із вас може здивувати, що я не тренуюся, щоби мати ваш ідеальний тип фігури - я тренуюся, щоби мати мій ідеальний тип фігури. Знаєте, який? Це, бл*дь, нікого з вас не обходить, бо я красива, я сильна, я роблю свою справу", - наголосила артистка.

Lizzo порадила всім критикам навчитися спершу озиратися на самих себе.

"Наступного разу, як вам захочеться підійти до когось та почати засуджувати, п'є він капустяний смузі чи їсть у McDonalds, займається спортом чи не займається спортом, як щодо того, щоби, бл*дь, поглянути на себе та потурбуватися про власне кляте тіло, оскільки здоров'я визначається не лише тим, як ви виглядаєте зовні", - зазначила зірка.

if you’re not a fat shamer... keep scrolling... ok now that all the fat shamers are here 🧚🏾‍♀️✨