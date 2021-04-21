Без фотошопу: зухвала пампушка Lizzo знялася голяка
Американська реперка Lizzo, яка нерідко показується в мережі у спідньому або навіть у чому мати народила, зізналася, що трішки редагує свої фото. Але не цього разу.
32-річна зірка запостила чесну світлину голої себе у Instagram.
"...Зазвичай я би відредагувала свій живіт та зробила би шкіру гладшою, але, бейбі, я захотіла показати вам, яка я au natural", - пояснила Lizzo, яка долучилася до проєкту відомого косметичного бренду, мета якого - змінити відношення суспільства до стандартів краси.
Нагадаємо, взимку артистка пройшла детокс-програму та помітно схудла. Їй навіть довелося відбиватися від звинувачень у зраді ідей бодіпозитиву та пропаганді культури дієт.
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