Без фотошопу: зухвала пампушка Lizzo знялася голяка

Американська реперка Lizzo, яка нерідко показується в мережі у спідньому або навіть у чому мати народила, зізналася, що трішки редагує свої фото. Але не цього разу.

32-річна зірка запостила чесну світлину голої себе у Instagram.

Lizzo вирішила показати, яка вона без мейкапу та без фотошопу фото з instagram lizzo

"...Зазвичай я би відредагувала свій живіт та зробила би шкіру гладшою, але, бейбі, я захотіла показати вам, яка я au natural", - пояснила Lizzo, яка долучилася до проєкту відомого косметичного бренду, мета якого - змінити відношення суспільства до стандартів краси.

Нагадаємо, взимку артистка пройшла детокс-програму та помітно схудла. Їй навіть довелося відбиватися від звинувачень у зраді ідей бодіпозитиву та пропаганді культури дієт.

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