Неплях у мереживному бодіс'юті посвітила голими персами для звабливих фото

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях порадувала свою аудиторію черговим спокусливим фотосетом. Для нього кралечка вбралася в чорне мереживо і червону шкіру.

Бюстгальтер під прозорий бодіс'ют Аня вирішила не надягати. Тож найпікантніше, перш ніж викладати кадри в Instagram, їй, на жаль, довелося трохи заблюрити.

У сторіс Неплях показала процес одягання

"Міс" посвітила стрункою фігурою в чорному бодіс'юті

Такий собі образ сексі бізнеследі

Як вам Аннин лук?

Нагадаємо, не так давно Неплях розказала ТаблоID, скільки грошей витрачає на догляд за обличчям. А ще 30-річна "міс" аналізувала, як із віком змінювалися її вподобання в сексі.