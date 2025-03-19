Неплях у мереживному бодіс'юті посвітила голими персами для звабливих фото

Марія Ткаченко - 19 березня, 10:50
Анна Неплях

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях порадувала свою аудиторію черговим спокусливим фотосетом. Для нього кралечка вбралася в чорне мереживо і червону шкіру.

Бюстгальтер під прозорий бодіс'ют Аня вирішила не надягати. Тож найпікантніше, перш ніж викладати кадри в Instagram, їй, на жаль, довелося трохи заблюрити.

Анна Неплях у Instagram

У сторіс Неплях показала процес одягання

Фігура Неплях

"Міс" посвітила стрункою фігурою в чорному бодіс'юті

Ганна Неплях

Такий собі образ сексі бізнеследі

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях

Як вам Аннин лук?

Нагадаємо, не так давно Неплях розказала ТаблоID, скільки грошей витрачає на догляд за обличчям. А ще 30-річна "міс" аналізувала, як із віком змінювалися її вподобання в сексі.

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Неплях
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