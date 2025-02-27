Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Неплях у міні, гольфах і розстібнутій сорочці піддалася офісному тренду для сексі фото

27 лютого, 18:00
Неплях в якості офісного працівника
фото tanya_klevtsova

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показалася у трендовому образі Office siren.

У своєму Instagram 30-річна Анна також замилувала сніговими спогадами з Куршевеля.

(Office Siren — це естетичний і модний тренд, що з’явився у мережі TikTok наприкінці 2023 та на початку 2024 року, черпаючи натхнення в моді 90-х і 2000-х - ред.).


Неплях на стільці

Цікаво, що референсом цього стилю став образ героїні Жизель Бюндген у фільмі "Диявол носить Prada"

Неплях присіла і засвітила панчохи

Естетика office siren романтизує строгу офісну форму

Неплях оголила прес

Неплях посвітила і засмаглим пресом

Неплях Анна - фото у повний зріст

А ще нещодавно міс оголювала прес на Балі

Міс також пригадала, як святкувала Новий рік на гірськолижному курорті.

Нагадаємо, раніше Неплях зізнавалася, від чого хоче детоксуватись.

Читайте також:

"В 25 я відчайдушно тра**лася": Неплях зізналася, як з роками змінювалися її вподобання у сексі

Неплях у купальнику верхи на слоні показалася в Індонезії

Неплях у звабливому монокіні посвітила засмаглим тілом на ранковому пляжі Балі. Фото

Неплях
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів