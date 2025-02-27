Неплях у міні, гольфах і розстібнутій сорочці піддалася офісному тренду для сексі фото
27 лютого, 18:00
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показалася у трендовому образі Office siren.
У своєму Instagram 30-річна Анна також замилувала сніговими спогадами з Куршевеля.
(Office Siren — це естетичний і модний тренд, що з’явився у мережі TikTok наприкінці 2023 та на початку 2024 року, черпаючи натхнення в моді 90-х і 2000-х - ред.).
Міс також пригадала, як святкувала Новий рік на гірськолижному курорті.
Нагадаємо, раніше Неплях зізнавалася, від чого хоче детоксуватись.
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