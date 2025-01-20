30-річна Неплях розказала, скільки коштує її догляд за обличчям і коли вперше спробувала ботокс

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях розказала, яких правил і табу у догляді за шкірою обличчя дотримується.

Для ТаблоID 30-річна міс також розповіла про інʼєкції краси, місячні витрати на косметологію та найдорожчі і найдешевші продукти на її поличці.

Неплях назвала найбільше відкриття в б’юті-сфері за останні роки.

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"Раніше креми SPF були важкими, липкими та залишали білий слід. Сьогодні ж у мене є мої фаворити, які мають легку текстуру з широким спектром захисту та поєднуються з доглядовими властивостями", - розповіла вона.

Неплях часто подорожує у теплі краї, тож сонцезахисний крем точно завжди можна знайти в її торбинці фото з Instagram

У міс також є 4 табу у догляді за обличчям:

"Невикористання SPF, особливо під палючим сонцем; нехтування алергічними реакціями від засобів; дотик до обличчя брудними руками і нехтування здоровом сном".

За словами Неплях, найдешевший засіб на її б’юті-поличці - маска для губ від Laneige.

"Найдорожчий... Мені важко сказати, тому що я на ціни мало дивлюся при виборі продуктів, а звертаю увагу на якість. Думаю, що скоріш за все, це буде крем для обличчя SK-II та Shiseido", - розказала Неплях.

"У мене дідусь кореєць, тому мені дуже підходить саме азійська косметика, і я від неї в захваті", - каже міс

Як пояснила Анна, до процедур краси вона ставиться уважно:

"Я дуже обережно ставлюсь до всіх уколів краси, тому не робила помилок, про які жалкую".

А ще Неплях розповіла, чи робила інʼєкції ботоксу:

"Декілька разів підколювала губи, коли була тенденція на них. Два роки тому я вперше спробувала процедуру ботоксу, зараз регулярно раз на пів року роблю ботокс, тому що у мене дуже активна міміка".

Анна перелічила три найважливіші правила у догляді за обличчям.

"Зволоження для обличчя та тіла після душу, захист від шкідливих факторів (SPF) та відвідування бані раз на тиждень. Це для мене очищення тіла та душі. ", - зазначила вона.

Міс також приймає колаген. І, схоже, не тільки його...

Неплях розказала, скільки витрачає на догляд:

"Залежить від місяця, в середньому 40 000 гривень".

А от у косметолога Анна буває нерідко.

"Раз на місяць стабільно, зазвичай це доглядові процедури за шкірою обличчя для зволоження і пружності", - додала вона.

Вперше Анна спробувала ботокс у 28

Неплях також розповіла, чи відобразився стрес від повномасштабної війни на її зовнішності та про нові доглядові звички.

"Через дефіцит води, електроенергії та тепла перевага віддається простим та багатофункціональним засобам, наприклад, універсальним кремам, використанню сухих шампунів", - розповіла Анна про зміну доглядових засобів.

"Вперше з’явилось сиве волосся", - розказала Анна про наслідки стресу

А ще за останні роки Неплях повністю відмовилася від цукру, що покращило стан її обличчя.

Є у міс і лайфхаки, як швидко прийти у форму перед важливими зйомками.

"Якісне скрабування тіла, маска для обличчя проти набряків або ж гелева чи тканинна для зволоження, лосьйон для тіла із сяючим ефектом. Здоровий сон. Намагаюсь годину провести в тиші, щоб повністю сфокусуватись на роботі і не розплескувати енергію", - пояснила Анна.

Наостанок Неплях дала антиейдж-поради своїм одноліткам.

"Профілактика старіння та підтримка здоров’я шкіри через комплексний догляд. Не робити нічого зайвого. Піклуватись про базу, бо все йде зсередини. Можна скільки завгодно ходити до косметолога, але якщо дівчина погано харчується, вживає алкоголь, палить і живе у стресі - її зовнішність буде кричати про це, скільки б не ходи до косметолога", - підбила підсумки міс.

Неплях радить дівчатам менше палити і правильно харчуватись

Нагадаємо, раніше про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.