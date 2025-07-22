Джозефін Джексон у мереживному спідньому та панчохах поспокушала принадами в бібліотеці. Фото
Зірка фільмів для дорослих Джозефін Джексон потішила своїх шанувальників новим пікантним контентом.
Порноакторка виклала в Instagram фото, на яких вона позує в мереживному спідньому серед книжок у бібліотеці.
Як зазначила Джозефін у пості, це архівні знімки, які зробив фотограф Давид Дубницький. На жаль, автор фото загинув в аварії на мотоциклі, тож Джексон у такий спосіб вирішила вшанувати його пам'ять.
До речі, для того, щоби мати таке тіло, 30-річна Юлія займається у спортзалі та частенько позує з фітнес-інвентарем. Актриса взагалі любить позувати з різними круглими предметами.
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