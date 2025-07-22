Джозефін Джексон у мереживному спідньому та панчохах поспокушала принадами в бібліотеці. Фото

Зірка фільмів для дорослих Джозефін Джексон потішила своїх шанувальників новим пікантним контентом.

Порноакторка виклала в Instagram фото, на яких вона позує в мереживному спідньому серед книжок у бібліотеці.

Як зазначила Джозефін у пості, це архівні знімки, які зробив фотограф Давид Дубницький. На жаль, автор фото загинув в аварії на мотоциклі, тож Джексон у такий спосіб вирішила вшанувати його пам'ять.

У бібліотеці можна не лише читати...

"Дякую за ці шедеври, дякую за емоції та теплі спогади"

, - написала актриса, звертаючись до загиблого автора

Важко повірити, але Юлія (справжнє ім'я актриси) мала доволі суворе виховання в дитинстві

Читати корисно і сексуально, - ніби каже нам Джозефін

До речі, для того, щоби мати таке тіло, 30-річна Юлія займається у спортзалі та частенько позує з фітнес-інвентарем. Актриса взагалі любить позувати з різними круглими предметами.



