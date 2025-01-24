Українська порнозірка Джозефін Джексон: суворе виховання, хейт на початку кар'єри та волонтерство під час війни. Фото

Josephine Jackson (справжнє ім’я – Юлія Сенюк) – 29-річна українська порноакторка, котра є в топ-100 найвідоміших сайтів для дорослих, а відео з її участю набирають мільйони переглядів.

Після початку повномасштабного вторгнення Юлія почала вести активну благодійну діяльність. Ключовим напрямком її роботи є допомога бійцям з ампутаціями.

Як вона розпочала свою кар'єру в порно? Чому саме ця індустрія? Відповіді на ці запитання, а також інші цікаві факти з життя львів’янки Джозефін Джексон читайте в матеріалі ТаблоID.

Суворе виховання

Юлія Сенюк народилася 1 лютого 1995 року в місті Золочів, Львівської області. Батьки Джозефін Джексон приділяли багато часу власній кар’єрі та навчанню, тому дівчину виховували дідусь і бабуся в суворості, дисципліні та контролі, що, за словами Юлії, могло поставити свій відбиток на виборі майбутньої професії.

Порнозірка часто жартує, що "свята Галичина" не така вже і свята Фото з Instagram

Після закінчення школи Сенюк вступила на факультет міжнародних економічних відносин у Львові, закінчила магістратуру, бо так захотіли її батьки, проте за спеціальністю не працювала жодного дня.

"Працювати за спеціальністю не пішла, оскільки не мала цілі навчатися саме цій професії. І я не вважаю, що вища освіта дуже потрібна і впливає на життя. Про що я мріяла конкретно: щодо професій – конкретних думок не було, але я знаю точно, що мріяла бути самостійною і незалежною – заробляти самостійно гроші і ні від кого не залежати. Так і сталося. Через те, що я була в сім’ї єдиною дитиною і дочкою, я маю доволі суворе виховання. А хотілося свободи й незалежності", – ділилася Юлія.

Зірка пікантних відео Джозефін Джексон жартує, що її теперішня професія все ж пов’язана з міжнародними відносинами.

Перші проби

У 23 роки розпочалася нова глава в біографії Джозефін Джексон – її було запрошено на перший кастинг порнофільму. До цього моменту дівчина часто брала участь у еротичних фотозйомках, тому її знайшов працівник угорської студії фільмів для дорослих.

У Будапешті в Юлії розпочався шлях до порнокар'єри Фото з Instagram

"На той момент я вже мала досвід в еротичних відео і на фотосесіях, то подумала, чому би і ні? Звичайно, це щось страшне або невідоме, але якщо мені не сподобається, я принаймні зароблю гроші. Я думала, якщо мені не сподобається, то я познімаюся тиждень в п'яти-шести фільмах, ніхто не дізнається. Це я помилялася", – розповідала Юлія.

Перші зйомки відбулися в Угорщині. Через те, що організатори сплутали час, дівчині довелося чекати, коли закінчиться попередня зйомка. Завдяки цьому майбутня Джозефін Джексон змогла зрозуміти, що чекатиме на неї. Коли черга дійшла до Юлії, то вона відчувала себе більш впевнено, а коли зйомка закінчилася, то команда похвалила її та була вражена, що це перший раз дівчини.

Юля Сенюк створила альтер его у вигляді Джозефін Джексон Фото з Instagram

"З одного боку можна сказати, що там такого складного. Насправді не все так просто, це не той секс, що в реальному житті. Перед тобою камера, світло. Твоє обличчя має бути постійно повернутим до камери. Ти маєш бути постійно сконцентрованим та займати відповідно пози. Пенетрацію (проникнення) має завжди бути видно на камеру. Іноді дівчата банально не вміють позувати для фото", – згадувала Юлія.

Злиті відео і хейт

Після зйомок порнофільмів в Twitter (тепер вже Х) викладають бекстейдж зі зйомок, що сталося і у випадку Сенюк. Хтось з її рідного Золочів завантажив ці відео, створив групу в Telegram і додав жителів містечка, включаючи родину актриси.

Юлія пройшла через хейт на початку своєї кар'єри Фото з Instagram

"Я би, можливо, хотіла розповісти потім, коли досягну певних цілей, стану фінансово незалежною, коли це буде красиво виглядати. А тут на тебе звалюється хейт, бруд. З одного боку, хочеться просто провалитися під землю. А з іншого - хочеться довести людям, що вони не праві. Я вибрала друге. Вони ще пошкодують, що так про мене говорили", – наголошувала зірка фільмів для дорослих.

Незважаючи на цю сторону медалі, зйомки пройшли добре і проби Юлія Сенюк пройшла успішно. Актриса просто відтворила те, що бачила до цього в порно.

Можливо, сьогодні хейтери заздрять успіху Юлії Фото з Instagram

"Я просто стараюся професійно підійти до справи і виконувати її. Знаєте, я ж відмінниця, я хочу виконати все на "п'ять з плюсом", – сміялася Джексон.

Ставлення родини

Після злитих відео родина Сенюк зіштовхнулася з неординарним вибором професії своєї дитини. Юлія поставила їм ультиматум, що в будь-якому випадку продовжуватиме працювати у цій сфері, попри їхнє ставлення до цього. Мама і бабусі змирилися, але батько був розлючений. Проте з часом усі заспокоїлися і тема роботи не обговорюється.

У родини Джозефін Джексон не було іншого вибору, окрім як прийняти її вибір Фото з Instagram

"Я доросла людина і я почала в дорослому віці. А по-друге, я єдина дитина в сім'ї. Тому не думаю, що це хороша ідея - втрачати єдину дитину заради своїх невподобань. Єдине, що вони могли зробити – це прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли, а хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?" – розказувала Джозефін Джексон.

З тих зйомок і розпочалася кар’єра Джозефін Джексон. У тому ж 2019 році вона була номінована у категорії "Найкраща нова старлетка" XBIZ Award, а пізніше була неодноразовою номінанткою премії порнооскора AVN Awards.

Особисте життя

Юлія Сенюк і Джозефін Джексон – різні особистості. В реальному житті актриса антипод своєї спокусливої та активної героїни – вона інтроверт та любить проводити час вдома.

"Я сиджу вдома. У мене також вже є хлопець. Звичайно, ми з ним теж займаємося сексом. Звичайно, в простішій формі, так, як мені подобається. Зазвичай я дивлюся Нетфлікс, можу якісь передачі включити", – зазначала порноакторка.

Коханого Джозефіни Джексон звуть Руслан, він родом з Києва, а познайомилися вони в Instagram. Їхні стосунки починалися у вільному форматі: ніхто нікому не винен і зустрічатися вони можуть паралельно з ким завгодно. Проте пізніше виявилося, що ні дівчина, ні хлопець не мали нікого іншого на стороні.

Через кілька місяців Юлія зрозуміла, що закохана і хоче більшого, тому запропонувала жити разом.

Чи комплексує Руслан через діяльність Юлії? Питання без відповіді Скріншот з відео

"Звичайно, я розумію, що через мою професію, можливо, йому буде некомфортно. Тому я запропонувала певні правила: я буду зніматися менше, я буду зніматися з більш серйозними компаніями і більше часу я буду приділяти йому", - розказувала Джексон.

Хлопець Джозефін Джексон не вимагає від неї покинути порноіндустрію, оскільки не може фінансово компенсувати це, адже її заробіток вище, ніж у нього.

Джозефін Джексон не захотіла відмовлятися від своєї фінансової безпеки через хлопця Скріншот з відео

Свою діяльність Сенюк розцінює лише як роботу і не вважає зрадою.

"Під час стосунків я не зраджую. Я знаю, як це смішно звучить, коли ти ще знімаєшся в фільмах, але в нас є дуже чіткі правила: робота - це тільки робота, там немає почуттів, там немає ніякого задоволення, а в приватному житті ми - хлопець і дівчина, і там не може бути ніяких зрад чи сексу, чи будь-чого іншого. Це для мене табу", - ділилася Сенюк.

Волонтерство

З 2023 року Джозефін Джексон допомагає бійцям, організовуючи збори та різноманітні благодійні ініціативи.

"Усе почалося наприкінці 2023-го. У мене доволі песимістичні думки. Після 24 лютого я подумала, що назад дороги немає, рано чи пізно буде війна у всьому світі. Минуло два роки з початку повномасштабного вторгнення, всі країни готуються до війни, перевіряючи свою зброю. Єдине, що залишається, ввійти в ситуацію, адаптуватися і допомагати. Я не бачу сенсу будувати класне майбутнє. Думаю, що ми всі почнемо воювати. Краще, хоча б щось вартісне зробити за своє життя", – пояснювала актриса.

Джозефін Джексон морально готується до третьої світової війни Фото з Instagram

У 2024 році актриса організовувала ініціативи для військових з ампутаціями, бо вважає цих людей найуразливішими перед суспільством та державою. Зокрема допомагала реабілітаційному центру ендопротезування "Титанові", плавала з бійцями в басейні та привертала увагу до проблеми недостатнього фінансування.

Джозефін Джексон очаровувала бійців своїми формами і робила добру справу Фото Bukvy

Пізніше Юлія Сенюк реалізувала власну ідею з календарем з військовими. Вона з друзями домовилися з Київським театром імені Шевченка та зібрала бійців з ампутованими кінцівками. Актриса та учасники волонтерської ініціативи були одягнені у вечірнє вбрання та створили атмосферу балу.

Джозефін Джексон захотіла довести, що після ампутації є життя Фото з календаря "Титанові"

"Багато хто зображує військових, щоб показати їхні кінцівки, або просто у формі, чи у своєму звичному одязі, чорно-білі. На мою думку, часто такі фото викликають жаль, а я не хотіла їх такими зображати, хотіла чогось нового. І вирішила: чому би не зробити "картину на балу", – розказувала порноакторка.

Загалом, Джозефін Джексон бере участь і в інших волонтерських проєктах, зокрема "Фенікс", котрий спрямований на психологічне відновлення українських ветеранів та їхніх сімей.

Юлія Сенюк хоч і влаштовує у себе збори, проте не любить їх і намагається закрити все власним коштом.

Зараз порнозірка Джозефін Джексон відпочиває на Балі та іронізує, що не накрала, а "насосала" на відпустку.

Юлія заробила на подорож чесним шляхом Фото @alena_zaporozhets

Нагадаємо, що ТаблоID писав про те, як зраджував з нянею та крутив романи Джуд Лоу, а також як Брюс Вілліс мав стосунки з порноакторкою і вона зберегла на памʼять їх пікантне відео.