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Джозефін Джексон у декольтованій сукенці посвітила пишним бюстом із балкона. Фото

Карина Тімкова - 20 березня, 14:45

Українська порноакторка Джозефін Джексон має чималу популярність на сайтах для дорослих, але також вона не забуває тішити фанатів і в Іnstagram.

Тільки нещодавно вона спокусливо позувала на Балі, а тепер повернулася в Україну і влаштувала новий грайливий фотосет.

Перед камерою 30-річна зірка постала на балконі у жовтій сукні по коліно з чималим декольте.

Джозефін Джексон попозувала з глибоким декольте

Джексон також зробила низький пучок і вдягнула блискучі браслети


Джозефін Джексон сфотографувалася в сексі луці

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Джозефін Джексон покрутилася у жовтій сукні з декольте

Юлія Сенюк (справжнє ім'я Джозефін) похвалилася апетитними принадами

Джозефін Джексон попозувала з декольте

Зірка дорослого кіно спокусливо покрутилася перед камерою

"Сукня, що змушує мене посміхатися", — зазначила вона під фото.

Джозефін Джексон показала апетитні груди

Дівчина засвітила пишний бюст

Джозефін Джексон у декольтованій сукні погралася з волоссям

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Джозефін Джексон з випнутим бюстом знялася на балконі

Юлія ефектно попозувала на балконі

Нещодавно Джозефін була на відпочинку, під час якого робила чимало пікантних зйомок і навіть побігала пляжем у сповільненому відео. А ще акторка знялась у пральні в коротеньких шортах.

Раніше TabloID розповідав про нелегке дитинство Джексон та її шлях до успіху.

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