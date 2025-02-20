Дуже декольтована Джозефін Джексон у латексі влаштувала грайливий фотосет із дискокулею

Тамара Кудрявченко - 20 лютого, 11:45

Українська зірка дорослого кіно Юлія Сенюк, більше відома прихильникам під псевдонімом Джозефін Джексон, наприкінці зими раптом згадала про давно минулий різдвяний настрій. 

У своєму Instagram вона виклала кілька фото, зроблених у новорічному святковому стилі.

На знімках як завжди спокуслива Джозефін випнула пишний бюст у червоному латексному комбінезоні, а також посвітила принадами в червоному напівпрозорому спідньому з грайливою спідничкою та панчохами.

Джозефін Джексон у сексі зйомці

Юлія, певно, вирішила відволікти підписників від новин, які несуться останніми днями

Фото з Instagram

Антуражем для зйомки слугував великий срібний дискобол, який на одному з фото порностар навіть облизала.

Порностар Джозефін Джексон

Святковий вайб від Джозефін Джексон

Юлія Сенюк - Джозефін Джексон

Таке спіднє актуальне не лише на новорічні свята

Так, мабуть, виглядає подружка Санти у фільмах для дорослих

Так, мабуть, виглядає подружка Санти у фільмах для дорослих

Нагадаємо, нещодавно 29-річна Джозефін відпочивала на Балі, де робила багато яскравого контенту.

Цікаві життя з біографії порнозірки читайте в матеріалі ТаблоID.

Читайте також:

Порнозірка Джозефін Джексон на балійському пляжі уявила себе рятувальницею Малібу. Відео

Порнозірка Джозефін Джексон в куценьких шортах показала, чим можна займатися у пральні

Джозефін Джексон у плетеній сукні посвітила ласими формами на тлі балійської природи

IDEALMEDIA
Загрузка...
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали