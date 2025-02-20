Дуже декольтована Джозефін Джексон у латексі влаштувала грайливий фотосет із дискокулею
Українська зірка дорослого кіно Юлія Сенюк, більше відома прихильникам під псевдонімом Джозефін Джексон, наприкінці зими раптом згадала про давно минулий різдвяний настрій.
У своєму Instagram вона виклала кілька фото, зроблених у новорічному святковому стилі.
На знімках як завжди спокуслива Джозефін випнула пишний бюст у червоному латексному комбінезоні, а також посвітила принадами в червоному напівпрозорому спідньому з грайливою спідничкою та панчохами.
Антуражем для зйомки слугував великий срібний дискобол, який на одному з фото порностар навіть облизала.
Нагадаємо, нещодавно 29-річна Джозефін відпочивала на Балі, де робила багато яскравого контенту.
Цікаві життя з біографії порнозірки читайте в матеріалі ТаблоID.
IDEALMEDIA
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