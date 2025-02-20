Дуже декольтована Джозефін Джексон у латексі влаштувала грайливий фотосет із дискокулею

Українська зірка дорослого кіно Юлія Сенюк, більше відома прихильникам під псевдонімом Джозефін Джексон, наприкінці зими раптом згадала про давно минулий різдвяний настрій.

У своєму Instagram вона виклала кілька фото, зроблених у новорічному святковому стилі.

На знімках як завжди спокуслива Джозефін випнула пишний бюст у червоному латексному комбінезоні, а також посвітила принадами в червоному напівпрозорому спідньому з грайливою спідничкою та панчохами.

Юлія, певно, вирішила відволікти підписників від новин, які несуться останніми днями Фото з Instagram

Антуражем для зйомки слугував великий срібний дискобол, який на одному з фото порностар навіть облизала.

Святковий вайб від Джозефін Джексон

Таке спіднє актуальне не лише на новорічні свята

Так, мабуть, виглядає подружка Санти у фільмах для дорослих

Нагадаємо, нещодавно 29-річна Джозефін відпочивала на Балі, де робила багато яскравого контенту.

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