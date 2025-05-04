Джозефін Джексон на м'ячі для фітнесу похвалилася пружними сідницями. Фото
Українська порноакторка Джозефін Джексон вкотре потішила своїх прихильників звабливим фотосетом. Цього разу вона попозувала у спортзалі.
Джозефін в обтислому спортлуці похвалилася пружними сідницями, піднімаючись по сходах, позаймалася на тренажерах та пострибала на фітнес м'ячі.
"А вам подобаються тренування у залі?" - поцікавилася вона у своїх шанувальників.
Якось ТаблоID зібрав факти з життя порноакторки. Наприклад, дівчина росла у суворому вихованні, а на початку кар'єри у фільмах 18+ зіштовхнулася з хейтом у рідному містечку.
Одного разу Джесон у коротеньких шортах влаштувала цілу фотосесію у пральні.
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