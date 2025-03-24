Полякова оголила груди на обкладинці українського Playboy

Співачка Оля Полякова, якій цього року виповнилося 46, знялася для обкладинки квітневого Playboy.

Попдіва вперше з’явилася у легендарному чоловічому журналі. До того ж, це її перша ню-фотосесія з 2016 року.

Цим фото Полякова, яка нині перебуває у своїй найкращій формі, доводить, що справжня краса не має віку.

Полякова насолоджується собою та своїм віком і заявляє, що це лише початок Фото Соні Плакидюк

Також Оля зізнається, що зараз відчуває нову силу в собі та розкривається як ніколи. Прийняття віку надало їй чогось особливого, чого раніше не було в її житті, і це дарує їй відчуття свободи і справжнє задоволення.

"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля — професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - зауважив головний редактор Playboy Україна Влад Іваненко.

Зйомки фотосесії відбулися у Франції під час європейського туру артистки.