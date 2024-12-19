Полякова в Буковелі станцювала трендовий танок із доньками. Відео
Співачка Оля Полякова гайнула до Карпат зі своїми доньками, Марією, яка вже скоро повернеться на навчання до США, та Алісою.
Окрам катання на лижах трійця вирішила долучитися до тренду і станцювати під трек співака Влада Дарвіна "Три сестри", який вийшов днями. Артист вирішив українізувати свою пісню 2013-го року після того, як вона завірусилася в TikTok.
Нагадаємо, 19-річна Маша Полякова розповідала, скільки коштує її навчання в американському виші. Як відомо, нещодавно ТаблоID розповідав про доньок-подружок і інших українських зірок.
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