Полякова в Буковелі станцювала трендовий танок із доньками. Відео

Марія Ткаченко 19 грудня, 17:45
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова гайнула до Карпат зі своїми доньками, Марією, яка вже скоро повернеться на навчання до США, та Алісою.

Окрам катання на лижах трійця вирішила долучитися до тренду і станцювати під трек співака Влада Дарвіна "Три сестри", який вийшов днями. Артист вирішив українізувати свою пісню 2013-го року після того, як вона завірусилася в TikTok.

Співачка Оля Полякова

Полякова з дочками тусить у Буковелі

Полякова і її доньки

Оля, Маша та Аліса зняли TikTok під пісню Дарвіна

@polyakova_olya

3 красуні!!!

♬ оригінальний звук - Влад Дарвін

Нагадаємо, 19-річна Маша Полякова розповідала, скільки коштує її навчання в американському виші. Як відомо, нещодавно ТаблоID розповідав про доньок-подружок і інших українських зірок.

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