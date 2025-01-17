"Афігенно": Полякова поділилася враженнями від свого 46-річчя та блиснула соском на зухвалому фото

Олі Поляковій виповнилося 46 Фото з Instagram Полякової

Співачка Оля Полякова, яка 17-го січня святкує свій день народження, вирішила зробити подаруночок і своїм шанувальникам.

У Instagram 46-річна артистка поділилася фото, на яких можна добре роздивитися одну з її грудей у розстібнутій блузі.

Оля з нагоди свята виклала особливе фото, ч/б та в кольорі

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"Ну що, з нем народження мене! Як воно? Та афігенно, хоча коли мені було 20, я думала, що буду дуже давня, а НІТ! Енергійна сильна, моцна здоров'ям, весела, розумна та гарна як сонце! Так, і все це я про себе! Бо зрозуміла, що бачити в собі це все в край важливо і дякувати собі за все, що робить мене такою, як я є!", - написала Оля.

"Люблю себе, свою сім'ю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя! І так я все це заслужила! Дякую вам люди, і всесвіту! Миру нам!", - побажала зірка.

Як вам?

Нагадаємо, Полякова нещодавно приміряла яскравий образ, у якому стала схожа на свою 19-річну доньку Машу.

Як відомо, телеведуча Маша Єфросиніна днями відверто розповіла про свою з Олею дружбу і якою артистка є в звичайному житті.



