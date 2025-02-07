"Спрага життя, що пульсує в венах": Полякова в очікуванні весни посвітила стрункими ногами з-під тренча

Співачка Оля Полякова продовжує збирати вподобайки в Instagram своїм ефектним виглядом.

Цього разу 46-річна виконавиця наробила фото у тренчі, чорних колготках та на підборах.

"У повітрі стигне передчуття змін. Весна ще не настала, але вже поруч — відчувається в легкому русі вітру, у теплі, яке ще не зігріває, але вже пробуджує. Це не просто зміна сезонів, це спрага життя, що пульсує в венах. Ми втомлені, але ця втома робить нас живими, гостро нагадуючи, як сильно хочеться більшого. Віра в майбутнє — не холодний розрахунок, а гаряче, пульсуюче бажання. І все, на що ми чекали, вже майже тут", - замотивувала підписників Полякова.

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Щоби мати такий чудовий вигляд Полякова займається спортом і завершує тренування особливим ритуалом

Нагадаємо, раніше Полякова зізнавалася, в якому віці хотіла б лишитися на все життя.