"Ніяка косметика не замінить": 46-річна Крук назвала свої правила, які роблять її красивішою

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук часто ділиться лайфхаками зі своїми підписницями. Цього разу 46-річна фітнес-чемпіонка назвала правила, які напрацювала протягом років.

У своєму Instagram Крук перелічила все, що допомагає їй виглядати з роками лише красивішою.

"Раніше я, звичайно, думала, що краса - це "ідеальна гладка шкіра", обов’язково дуже струнке тіло і "правильні риси обличчя". Сьогодні я знаю: краса це те, що я вибираю щодня. І роки навчили мене простим правилам.

Сон - святе. Ніяка косметика не замінить сяйво після 7-8 годин сну (в ідеалі 9-10. Втомлене обличчя видно відразу. Білок і вода важливіші за будь-який крем. Білок – це будівельний матеріал для шкіри, волосся, м’язів та гормонів. Без нього шкіра втрачає пружність, тіло – тонус, а обмін речовин уповільнюється. Коли в раціоні достатньо білка, обличчя "тримає форму", а тіло виглядає підтягнутим навіть без жорстких дієт!", - запевнила блогерка.

У свої 46 Крук дійсно є прикладом і натхненням для жінок

"Силові тренування - найкращий ліфтинг. Тонус, постава, енергія – це те, що не дасть жодний апарат. Гарне тіло – це побічний ефект сили. Це 1000 відсотків.

Стрес старить більше, ніж вік. Я навчилася відпускати зайве, не тримати образ, зла і не чіплятись за те, що не моє. Внутрішній спокій видно на обличчі краще, ніж ботокс", - порадила Валерія.

Нині Крук відпочиває на півдні Франції

"Посмішка та внутрішня впевненість — найкращий макіяж. Чим більше я приймаю себе, тим красивіше відображення у дзеркалі. Це енергія, яку не купиш за гроші. Випромінюєш впевненість - отримуєш відгук ззовні повсюдно! Інвестиціі в себе – найвигідніші. Книги, курси, розвиток, масажі, спорт, доглядові процедури — це те, що завжди повертається сторицею", - написала вона.

Валерія також впевнена, що краса - передусім енергія.

"Краса - це енергія. Вона народжується з того, як ми їмо, рухаємося, думаємо та любимо. І наскільки ми любимі… Коли всередині порядок — ззовні завжди блиск. Краса - це не про "бути як у 20". Це про "бути собою сьогодні" — доглянутою, впевненою, справжньою. І повернутися в 20 я точно не хочу! Наскільки краще, спокійніше і впевненіше мені сьогодні - непорівнянно з відчуттям себе в юності!", - додала Крук.

Як відомо, одним з секретів молодості Крук є і молодший на 8 років чоловік - колишній футболіст Олександр Яковенко.

Рік тому Валерія також розказувала, що робить для збереження краси. А не так давно вона ділилася власними знаннями щодо того, як призупинити старіння свого тіла і організму в цілому.