Крук у бікіні похизувалася шоколадною засмагою біля басейну

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук з тих, для кого фото в купальнику ніколи не буває забагато.

У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася засмаглим тілом у бікіні.

"Ну а які ще фото повинні бути влітку?", - коротко написала блогерка.

Нагадаємо, раніше Крук, якій нещодавно виповнилося 46 років, розповідала, як подовжує молодість тіла.

У своєму Instagram блогерка показувала, які ін'єкції робить у живіт.