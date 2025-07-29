Крук у бікіні похизувалася шоколадною засмагою біля басейну
29 липня, 16:00
Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук з тих, для кого фото в купальнику ніколи не буває забагато.
У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася засмаглим тілом у бікіні.
"Ну а які ще фото повинні бути влітку?", - коротко написала блогерка.
Нагадаємо, раніше Крук, якій нещодавно виповнилося 46 років, розповідала, як подовжує молодість тіла.
У своєму Instagram блогерка показувала, які ін'єкції робить у живіт.
Приєднуйтесь до дискусії