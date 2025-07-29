Крук у бікіні похизувалася шоколадною засмагою біля басейну

29 липня, 16:00

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук з тих, для кого фото в купальнику ніколи не буває забагато.

У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася засмаглим тілом у бікіні.

"Ну а які ще фото повинні бути влітку?", - коротко написала блогерка.

Крук у бікіні біля басейну

Нагадаємо, раніше Крук, якій нещодавно виповнилося 46 років, розповідала, як подовжує молодість тіла.

У своєму Instagram блогерка показувала, які ін'єкції робить у живіт.

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Валерія Крук
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