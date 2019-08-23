Дімопулос засвітила вагітний живіт у мікрокупальнику і розказала, як син сприйняв новину про поповнення

Колишня співачка Санта Дімопулос наближається до того великого дня, коли стане мамою "в квадраті". Останні тижні своєї другої вагітності кралечка доходжує в Монако і про пляжне дозвілля не забуває.

Дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка показала себе у купальнику, а ще розповіла, як сприйняв новину про майбутнього брата чи сестру її первісток.

Санта вже на дев'ятому місяці вагітності

Синові від шоумена Андрія Джеджули, якого звати Даніель, 10 років.

"Реакція Дені на новину про майбутнє поповнення в сім'ї: "Я чекав на це 10 років", - поділилася Санта.

Сина від Джеджули Дімопулос народжувала в Києві, і в неї лишилися моторошні спогади

Зі слів жінки, тим не менш, сина цікавить, чи любитиме вона другу дитинку більше за нього, чи проводитиме з нею весь час.

"Я м'яко пояснюю, що "дитина без уваги та догляду не виживе, справа не в кількості любові, а в тому, що ти вже дорослий і можеш доглядати за собою, постояти за себе, а маленький не може, він постійно потребує мами та її догляду. Ти улюблений первісток і помагатимеш мені впоратися з цією задачею". Я розказую йому, як малюк росте, ми разом купуємо подарунки та все необхідне, плануємо, як будемо гуляти, купати тощо. Така постановка речей його влаштовує", - розказала Дімопулос.

В очікуванні пологів Санта розважає себе фотосесіями, тусівками з подругами та шопінгом

Нагадаємо, хлопчик у неї буде або дівчинка, Санта не каже. Як відомо, для її чоловіка це буде четвертий нащадок.

Фото з Instagram Дімопулос