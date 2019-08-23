Дімопулос засвітила вагітний живіт у мікрокупальнику і розказала, як син сприйняв новину про поповнення

Колишня співачка Санта Дімопулос наближається до того великого дня, коли стане мамою "в квадраті". Останні тижні своєї другої вагітності кралечка доходжує в Монако і про пляжне дозвілля не забуває.

Дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка показала себе у купальнику, а ще розповіла, як сприйняв новину про майбутнього брата чи сестру її первісток.

Санта вже на дев'ятому місяці вагітності

Синові від шоумена Андрія Джеджули, якого звати Даніель, 10 років.

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"Реакція Дені на новину про майбутнє поповнення в сім'ї: "Я чекав на це 10 років", - поділилася Санта.

Сина від Джеджули Дімопулос народжувала в Києві, і в неї лишилися моторошні спогади

Зі слів жінки, тим не менш, сина цікавить, чи любитиме вона другу дитинку більше за нього, чи проводитиме з нею весь час.

"Я м'яко пояснюю, що "дитина без уваги та догляду не виживе, справа не в кількості любові, а в тому, що ти вже дорослий і можеш доглядати за собою, постояти за себе, а маленький не може, він постійно потребує мами та її догляду. Ти улюблений первісток і помагатимеш мені впоратися з цією задачею". Я розказую йому, як малюк росте, ми разом купуємо подарунки та все необхідне, плануємо, як будемо гуляти, купати тощо. Така постановка речей його влаштовує", - розказала Дімопулос.

В очікуванні пологів Санта розважає себе фотосесіями, тусівками з подругами та шопінгом

Нагадаємо, хлопчик у неї буде або дівчинка, Санта не каже. Як відомо, для її чоловіка це буде четвертий нащадок.

Фото з Instagram Дімопулос