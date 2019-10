Три десятки луків за скромні гроші: аналіз гардеробу Маркл у африканському турі

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл завершили свій африканський тур, у якому їх уперше супроводжував 5-місячний син Арчі Гаррісон.

За підрахунками Vanity Fair, за десять днів герцогиня вигуляла близько тридцяти аутфітів, але витратила при цьому на диво небагато грошей. Імовірно - щоби показати королеві Єлизаветі, яка заощадлива в її онука дружинонька.

Для порівняння: гардероб Меган у торішній поїздці до Нової Зеландії, Австралії, Фіджі та Тонга обійшовся короні в понад 142 тисячі доларів. Із одягом для африканського туру дружина принца вклалася в 4,8 тисячі.

Пакуючи валізи, Маркл та її помічники вирішили зробити акцент на демократичних сукнях-тренчах, сукнях-сорочках і недорогих прикрасах. Також герцогиня прихопила з собою принаймні два вбрання, які вже носила раніше - блакитне плаття Veronica Beard і смугастий сарафан Martin Grant.

Джинси узяти теж не забула.

Their Royal Highnesses were hosted by the British High Commissioner to South Africa, Mr Nigel Casey and an African choir sang to signal their arrival to the guests in attendance. pic.twitter.com/kSYYJLGHP4 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2019

In the Aquaponics facility, The Duke and Duchess learned how the facility has created opportunities within the community, benefitting local restaurants and shops with a supply of fresh and nutritious local produce. pic.twitter.com/5uXJBoNurT — The Royal Family (@RoyalFamily) October 2, 2019

Маленького Арчі королівське подружжя для закордонного дебюту теж одягло дуже просто: в комбінезончик H&M за 15,6 долара.

The Duke and Duchess of Sussex, with son Archie, met Archbishop Desmond Tutu and his daughter, Thandeka this morning, as they continue their #RoyalVisitSouthAfrica 🇿🇦 pic.twitter.com/sSPThcmP7C — The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2019

Нагадаємо, якраз нещодавно на адресу принца Гаррі та Меган Маркл лунали звинувачення в лицемірстві та марнотратстві. Мовляв, парочка багато просторікує про екологію, але літає приватними літаками, а не комерційними рейсами.

Як відомо, експерти підрахували, що Кейт Міддлтон одягається дорожче за совю невістку. Зате в неї є чоботи, яким уже понад десять років.