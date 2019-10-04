Три десятки луків за скромні гроші: аналіз гардеробу Маркл у африканському турі

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:00

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл завершили свій африканський тур, у якому їх уперше супроводжував 5-місячний син Арчі Гаррісон.

За підрахунками Vanity Fair, за десять днів герцогиня вигуляла близько тридцяти аутфітів, але витратила при цьому на диво небагато грошей. Імовірно - щоби показати королеві Єлизаветі, яка заощадлива в її онука дружинонька.

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A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Oct 1, 2019 at 3:26am PDT

Для порівняння: гардероб Меган у торішній поїздці до Нової Зеландії, Австралії, Фіджі та Тонга обійшовся короні в понад 142 тисячі доларів. Із одягом для африканського туру дружина принца вклалася в 4,8 тисячі.

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Пакуючи валізи, Маркл та її помічники вирішили зробити акцент на демократичних сукнях-тренчах, сукнях-сорочках і недорогих прикрасах. Також герцогиня прихопила з собою принаймні два вбрання, які вже носила раніше - блакитне плаття Veronica Beard і смугастий сарафан Martin Grant. 

Джинси узяти теж не забула.

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Маленького Арчі королівське подружжя для закордонного дебюту теж одягло дуже просто: в комбінезончик H&M за 15,6 долара.

Нагадаємо, якраз нещодавно на адресу принца Гаррі та Меган Маркл лунали звинувачення в лицемірстві та марнотратстві. Мовляв, парочка багато просторікує про екологію, але літає приватними літаками, а не комерційними рейсами. 

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A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Oct 2, 2019 at 7:37am PDT

Як відомо, експерти підрахували, що Кейт Міддлтон одягається дорожче за совю невістку. Зате в неї є чоботи, яким уже понад десять років.

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