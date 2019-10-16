Седокова в купальнику виклала на дубайському пляжі любовне послання бойфренду

16 жовтня 2019, 10:54

Співачка Ганна Седокова знову відпочиває. І цього разу компанію їй склала лише середня дочка Моніка, яка живе у США з татом і бабусею.

Фото з дочкою Аня викладати не може, але себе в купальнику показати не забуває. До того ж, артистка вже не приховує свої стосунки з баскетболістом Янісом Тіммою.

У сторі Седокова показала, як камінчиками виклала на піску ініціали коханого – JT (Janis Timma).

 
Аня романтично нагадала коханому про почуття та свої апетитні форми

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Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: «Мама , ты у меня такая красивая ❤️» и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит ? Что говорят психологи ? ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 15 Окт 2019 в 7:59 PDT

 
Як відомо, з дочкою Монікою Аня бачиться не дуже часто
 

Нагадаємо, нещодавно Седокова вперше показалася з новим бойфрендом у мережі.

Фото з Instagram


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