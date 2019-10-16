Седокова в купальнику виклала на дубайському пляжі любовне послання бойфренду

Співачка Ганна Седокова знову відпочиває. І цього разу компанію їй склала лише середня дочка Моніка, яка живе у США з татом і бабусею.

Фото з дочкою Аня викладати не може, але себе в купальнику показати не забуває. До того ж, артистка вже не приховує свої стосунки з баскетболістом Янісом Тіммою.

У сторі Седокова показала, як камінчиками виклала на піску ініціали коханого – JT (Janis Timma).

Аня романтично нагадала коханому про почуття та свої апетитні форми

Нагадаємо, нещодавно Седокова вперше показалася з новим бойфрендом у мережі.

Фото з Instagram