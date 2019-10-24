Седокова притягла бойфренда на кастинг моделей для свого показу. ВІДЕО

Співачка Аня Седокова вже не просто не приховує стосунки з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, а публічно їх виставляє.

Цього вона не робила, між іншим, з часів свого заміжжя з Максимом Чернявським. Адже про батька її сина Гектора Седокова досі нічого не казала.

Днями закохана Аня взяла Яніса з собою на кастинг моделей для модного показу її бренду. Відео, на якому вона сидить поруч із коханим та роздивляється манекенниць на подіумі, співачка виклала у своєму Instagram.

Нагадаємо, дружина Яніса, Сана обізвала Седокову "хвойдою з трьома дітьми", яка вкрала її чоловіка з родини. Але Аня потім заявила, що все це маячня.