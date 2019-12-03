Різатдінова у спідньому повигиналася для модного глянцю

Участь у проєкті "Танці з зірками" для гімнастки Ганни Різатдінової не стала переможною, зате принесла новий виток всенародної слави і цікаві проекти.

Аня останнім часом дає багато інтерв’ю та знімається для глянців. Зокрема, її фото у спідньому прикрасили грудневий номер модного журналу Harper’s Bazaar.

Кілька кадрів спортсменка виклала у своєму Instagram.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Різатдінова зізналася, що готова була поїхати за Онищенком на край світу.

Фото Harper's Bazaar