Різатдінова у спідньому повигиналася для модного глянцю
3 грудня 2019, 10:18
Участь у проєкті "Танці з зірками" для гімнастки Ганни Різатдінової не стала переможною, зате принесла новий виток всенародної слави і цікаві проекти.
Аня останнім часом дає багато інтерв’ю та знімається для глянців. Зокрема, її фото у спідньому прикрасили грудневий номер модного журналу Harper’s Bazaar.
Кілька кадрів спортсменка виклала у своєму Instagram.
Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Різатдінова зізналася, що готова була поїхати за Онищенком на край світу.
Фото Harper's Bazaar
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