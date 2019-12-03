Різатдінова у спідньому повигиналася для модного глянцю

Вівторок, 3 грудня 2019, 10:18

Участь у проєкті "Танці з зірками" для гімнастки Ганни Різатдінової не стала переможною, зате принесла новий виток всенародної слави і цікаві проекти.

Аня останнім часом дає багато інтерв’ю та знімається для глянців. Зокрема, її фото у спідньому прикрасили грудневий номер модного журналу Harper’s Bazaar.

Кілька кадрів спортсменка виклала у своєму Instagram.

 
А ви бачили, як Аня ногою закриває багажник авто?
 
 
 
 
У телетанцях Ганна посіла друге місце
 

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Різатдінова зізналася, що готова була поїхати за Онищенком на край світу

Фото Harper's Bazaar

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