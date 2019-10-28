Подруга Богдана розповіла про стосунки з його доньками, та чи хоче за нього заміж

Подруга Андрія Богдана, Анастасія Слічна розповіла про свої з ним стосунки та про спілкування з чотирма його доньками від першого шлюбу.

А ще у розмові з Катериною Осадчею для "Світського життя" Настя зізналася, чи хоче заміж за голову Офіса президента.

За словами Слічної, після того, як Зеленський став президентом, її життя ніяк не змінилося.

"У мене немає охорони, але бувають дні, коли я кажу Андрієві: "Все буде добре? Мені нічого не треба боятися?", а він каже: "Ні-ні, все добре!", тож, я сама керую власним автомобілем. Я, як жила, так і живу, але тепер я думаю над тим, що мені запостити до Instagram чи Facеbook", - зізналася Анастасія.

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Анастасія тепер хоч і думає, що запостити у соцмережу, фото в купальнику показує все одно

"Ми часто буваємо на якихось заходах, ходимо у кіно, дуже активно проводимо вихідні, і до нас завжди приїздять друзі. Андрій мене не обмежує: наприклад, сьогодні він пішов на футбол, а я пішла на "Міс Україна Всесвіт", але мені здається, що він трохи образився, та сказав: "Добре, їдь, а потім приєднуйся до нас!" - поділилася Слічна.

На запитання Осадчої про те, чи не просила вона Богдана, який славиться своїми радикальними висловами, бути м’якішим, Анастасія сказала:

"Мабуть, це так. Я завжди була теж такою енергійною і іноді десь могла висловитися жорстко, та після знайомства з Андрієм я зрозуміла, що я дуже спокійна. Дуже часто я кажу Андрієві: "Тут треба бути трохи м’якше або ж не звертай на це увагу…". Він дуже часто зі мною радиться з питань життєвого досвіду, а не з політичних питань".

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Також Слічна розказала, чи спілкується з дочками свого коханого.

"Так. Це чотири дівчини, наймолодшій з яких 11 років. Я для них як старша подружка", - зазначила Настя.

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А от чи отримала вона пропозицію заміжжя від голови ОП, Слічна не зізналася.

"Я буду тримати це у секреті", - сказала вона, та на запитання, чи хоче заміж за Богдана, відказала: "Звичайно, так!".

Фото з соцмереж