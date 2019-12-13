Светр із панчішками та сукня з голим плечем: Федишин показала білі луки у зимовому кліпі. ВІДЕО
Цьогорічний грудень поки що не надто щедрий на сніг, але прикликати справжню білу зимоньку взялася співачка Ірина Федишин.
Вона представила кліп на пісню "Перший сніг".
"Якось, випадково, я натрапила в інтернеті на вірш "Перший сніг" українського письменника Володимира Сосюри. Він дуже мені припав до душі. Перед очима зразу розгорнулася ціла картина. Я підійшла до фортепіано, і з першого дотику до клавіш, почала розспівувати цей вірш. Коли закінчився куплет, мені захотілося дописати приспів. Те, що я відчувала від прочитаного, від цих емоцій, з’явилися фрази: "Білий сніг падає, казку нагадує. Перший сніг, перша любов!" Ця пісня написана на одному подиху!", - поділилася Ірина.
У затишно-святковому відео Федишин змінює три білосніжних луки, зокрема показується в ошатному платті з голим плечем.
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Нагадаємо, нещодавно Іра пояснила, чому вона принципово не святкує Хелловін.
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