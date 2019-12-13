Светр із панчішками та сукня з голим плечем: Федишин показала білі луки у зимовому кліпі. ВІДЕО

Цьогорічний грудень поки що не надто щедрий на сніг, але прикликати справжню білу зимоньку взялася співачка Ірина Федишин.

Вона представила кліп на пісню "Перший сніг".

Ірина Федишин представила зимовий кліп

"Якось, випадково, я натрапила в інтернеті на вірш "Перший сніг" українського письменника Володимира Сосюри. Він дуже мені припав до душі. Перед очима зразу розгорнулася ціла картина. Я підійшла до фортепіано, і з першого дотику до клавіш, почала розспівувати цей вірш. Коли закінчився куплет, мені захотілося дописати приспів. Те, що я відчувала від прочитаного, від цих емоцій, з’явилися фрази: "Білий сніг падає, казку нагадує. Перший сніг, перша любов!" Ця пісня написана на одному подиху!", - поділилася Ірина.

Красива Іра, сніг і... велосипед???

У затишно-святковому відео Федишин змінює три білосніжних луки, зокрема показується в ошатному платті з голим плечем.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Іра пояснила, чому вона принципово не святкує Хелловін.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ірина Федишин зробила сексі-селфі в Бердичеві

Федишин у танцювальному кліпі посвітила ногами в екстремальному міні