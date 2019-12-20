На 42-річчя Горової її донька показала архівну маму-блондинку. ФОТО
20-го грудня продюсерці Ірині Горовій виповнилося 42 роки. І з цієї нагоди її донька Наталя виклала кілька милих архівних фото.
На одній зі світлин Горова зовсім молода і ще блондинка. Такою її навіть важко впізнати.
А ще дочка присвятила Ірині кілька теплих слів.
"Матусю! Я так тебе люблю! Скільки ж ти мені дала всього в житті! Я обожнюю тебе за яскраві спогади з дитинства. Як ми робили уроки, і ти змушувала мене переписувати по мільйон разів аркушики… Як ми їздили в Америку, коли я була маленькою - пам'ятаю затримку рейсу через те, що хтось молився, і я сиділа у тебе на ручках, мені було страшно...", - згадала Ната.
"...Як ти робила колоски в дитинстві, як ти любила грати у вчительку, як купувала ляльки, але не балувала", - додала Наталя.
"Завдяки тобі і всій родині я така, яка є. Ти дуже багато вкладала і продовжуєш! Я тішуся працювати з тобою, тішуся жити з тобою, розділяти радощі і позитивні емоції, милості в любові!" - зазначила дочка Горової.
Фото з Instagram
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