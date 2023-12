Днями Мерая Кері випустила новий кліп на свій 25-річний різдвяний хіт "All I want for Christmas", а потім відомі зірки знялися у ролику під цю саму пісню. Таким чином вони привітали співачку з річницею кліпу.

Раян Рейнолдс, Кеті Перрі, Кейт Хадсон, Джон Траволта, Кім Кардашян із мамою, Гайді Клум та багато інших зірок "поспівали" всім відомі слова.

Раян Рейнолдс

Кеті Перрі поспівала з песиком

Невже Траволта не знає слів напам'ять?

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: