Royal Christmas: привітання з Різдвом від королівських сімей різних країн. ФОТО

Сучасні монархії комунікують зі своїми підданими та шанувальниками не через глашатаїв, як у сиву давнину, а просто через соцмережі.

У Instagram, Twitter та Facebook із Різдвом вітають королівські родини Швеції, Норвегії, Іспанії, Данії. І, звісно ж, Великої Британії.

Принц Вільям поділився ніжною світлиною з трьома дітками.

Букінгемський палац пригадав різдвяні відеозвернення Її Величності Єлизавети останніх років. Між іншим, вона цього року вітала країну у 68-й раз.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Дек 2019 в 1:22 PST

Уранці 25-го грудня королева та її рідні традиційно сходили до церкви, причому це вперше дорослі взяли з собою принца Джорджа та принцесу Шарлотту.

Нагадаємо, "пробойкотували" сімейне свято принц Гаррі та Меган Маркл. І судячи з того, що Її Величність перестала ставити на видноті їхні фотографії, подружжю це так просто не минеться.

Шведські король Карл Густав та королева Сильвія зробили затишні фото зі своїм песиком та побажали щасливого Різдва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kungahuset (@kungahuset) 23 Дек 2019 в 11:30 PST

А про те, як перед Різдвом принцеса Вікторія з чоловіком Даніелем і детками, Естель та Оскаром, ходили до церкви, палац зняв миле святкове відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kungahuset (@kungahuset) 19 Дек 2019 в 6:40 PST

Королівська сім'я Норвегії порадувала підписників Instagram не лише офіційним фото, а й більш "живими", з кумедним пряничним будиночком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 24 Дек 2019 в 8:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 16 Дек 2019 в 11:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 16 Дек 2019 в 10:28 PST

А це святковий допис від королівської родини Данії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) 23 Дек 2019 в 11:00 PST

Королівська сім'я Йорданії, зі зрозумілих причин, привітала підписників не з Різдвом, а з Новим роком, котрий уже теж дуже скоро. Його Величність Абдалла, Її Величність Ранія та їхні четверо нащадків показали демократичний фемілі-лук.

Король Феліпе вітав іспанців, сидячи коло ялинки. А от сімейної листівки в соцмережі іспанська королівська родина чомусь не постила.

Discurso de Navidad de Su Majestad el Rey #MensajeNavidadRey https://t.co/tGVK1fhsND pic.twitter.com/yP8yjgO5BA — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 24, 2019

Зате чарівними світлинами поділилася королівська родина Монако. Як відомо, двійнятам князя Альбера та княгині Шарлін, Жаку та Габріелі вже 5 рочків.

Нагадаємо, Альбер ІІ парубкував аж до 52 років і встиг завести двох позашлюбних діточок, поки його серце не завоювала колишня плавчиня Шарлін Віттсток. Як відомо, хоча Габріела й старша за брата на кілька хвилин, трон все одно успадкує Жак.

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