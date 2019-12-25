Royal Christmas: привітання з Різдвом від королівських сімей різних країн. ФОТО

Середа, 25 грудня 2019, 14:00

Сучасні монархії комунікують зі своїми підданими та шанувальниками не через глашатаїв, як у сиву давнину, а просто через соцмережі.

У Instagram, Twitter та Facebook із Різдвом вітають королівські родини Швеції, Норвегії, Іспанії, Данії. І, звісно ж, Великої Британії.

Принц Вільям поділився ніжною світлиною з трьома дітками. 

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🎄 Merry Christmas! This photograph of The Duke of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge in Norfolk earlier this year. We wish all our followers a very happy and relaxing Christmas Day ⛄️

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 24 Дек 2019 в 4:01 PST

Букінгемський палац пригадав різдвяні відеозвернення Її Величності Єлизавети останніх років. Між іншим, вона цього року вітала країну у 68-й раз.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Дек 2019 в 1:22 PST

Уранці 25-го грудня королева та її рідні традиційно сходили до церкви, причому це вперше дорослі взяли з собою принца Джорджа та принцесу Шарлотту.

Нагадаємо, "пробойкотували" сімейне свято принц Гаррі та Меган Маркл. І судячи з того, що Її Величність перестала ставити на видноті їхні фотографії, подружжю це так просто не минеться.

Шведські король Карл Густав та королева Сильвія зробили затишні фото зі своїм песиком та побажали щасливого Різдва.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset) 23 Дек 2019 в 11:30 PST

А про те, як перед Різдвом принцеса Вікторія з чоловіком Даніелем і детками, Естель та Оскаром, ходили до церкви, палац зняв миле святкове відео.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset) 19 Дек 2019 в 6:40 PST

Королівська сім'я Норвегії порадувала підписників Instagram не лише офіційним фото, а й більш "живими", з кумедним пряничним будиночком.

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Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 24 Дек 2019 в 8:48 PST

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Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 16 Дек 2019 в 11:09 PST

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Публикация от Det Norske Kongehus (@norwegianroyalfamily) 16 Дек 2019 в 10:28 PST

А це святковий допис від королівської родини Данії.

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Публикация от DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) 23 Дек 2019 в 11:00 PST

Королівська сім'я Йорданії, зі зрозумілих причин, привітала підписників не з Різдвом, а з Новим роком, котрий уже теж дуже скоро. Його Величність Абдалла, Її Величність Ранія та їхні четверо нащадків показали демократичний фемілі-лук.

Король Феліпе вітав іспанців, сидячи коло ялинки. А от сімейної листівки в соцмережі іспанська королівська родина чомусь не постила.

Зате чарівними світлинами поділилася королівська родина Монако. Як відомо, двійнятам князя Альбера та княгині Шарлін, Жаку та Габріелі вже 5 рочків.

Нагадаємо, Альбер ІІ парубкував аж до 52 років і встиг завести двох позашлюбних діточок, поки його серце не завоювала колишня плавчиня Шарлін Віттсток. Як відомо, хоча Габріела й старша за брата на кілька хвилин, трон все одно успадкує Жак.

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